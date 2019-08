‘Fishing for litter’ moedigt Belgische vissers aan om afval uit zee te halen ES

14 augustus 2019

13u18

Bron: Belga 4 Milieu Het internationale project 'Fishing for litter' wil Belgische vissers aanzetten om afval op te vissen en aan wal te brengen. Door middel van een zesstappenplan wil de Vlaamse Visserijcoöperatie (VVC) Belgische vissers warm maken voor het project. Dat werd woensdag voorgesteld op een fishing for litter-event voor vissers in Zeebrugge.

Vandaag vond een Fishing for Litter-event plaats exclusief voor alle Belgische vissers en reders. Op de kaai te Zeebrugge werden alle aanwezigen warm gemaakt om actief deel te nemen aan het Fishing for Litter-project. Tijdens verschillende toelichtingen over Fishing for Litter en via verschillende interactieve activiteiten werden vissers opgeroepen inspanningen te blijven leveren om het afval dat ze in hun netten vinden, mee aan land te brengen. Vissers konden zich tijdens het event ook aanmelden als fishing for litter ambassadeur. "Zo willen we binnen drie jaar dat 100 procent van de vissers meewerken aan het project", vertelt projectcoördinator Sander Meyns.

‘Big Bags’

Om het zwerfvuil in de zee te bestrijden werken al heel wat Belgische vissers mee aan het internationale recycle-initiatief 'Fishing for Litter'. Die vissers nemen afval dat ze bij het vissen toevallig bovenhalen mee aan land in plaats van het in zee achter te laten. Voor de opslag van dit afval aan boord, worden er grote afvalzakken, zogenaamde Big Bags, voorzien via de VVC. Bij terugkomst in de haven, geven de vissers de Big Bags af waarna het afval verwerkt en gerecycleerd wordt. Zo helpen vissers zelf mee aan de bestrijding van plastic vervuiling van de zee.