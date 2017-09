"Fabrikant van toiletpapier kapt Scandinavische bossen kaal" SPS

09u48

Bron: Belga 2 thinkstock Milieu Essity, wereldwijd de tweede grootste producent van toiletpapier en zakdoekjes, zit achter de verwoesting van grote delen boreaal woud in Zweden, Finland en Rusland. Dat moet blijken uit onderzoek van natuurorganisatie Greenpeace. Essity brengt in ons land onder meer de merken Lotus, Edet en Tork op de markt.

In 'Wiping out the Boreal', dat vandaag verschijnt, schrijft Greenpeace dat Essity zich bevoorraadt bij houtkapbedrijven die ook natuurlijke bossen in het Hoge Noorden kaalslaan.



"Essity is een wereldleider in zijn branche, maar slaagt er niet in leiderschap te tonen in de urgente strijd om de boreale bossen te redden", zegt bossencampaigner bij Greenpeace België Jeroen Verhoeven.



Het boreaal woud is goed voor bijna een derde van al het bos op aarde, en is cruciaal voor de globale biodiversiteit en het klimaat. Toch geniet minder dan drie procent van deze boreale bossen bescherming, merkt Greenpeace op. "Essity veegt belangrijke delen van het boreaal woud van de kaart. Als het bedrijf grote reputatieschade wil vermijden, moet het nu in actie komen om zijn bevoorradingsketen te zuiveren", zegt Verhoeven.



Essity is een zusterbedrijf van het Zweedse SCA, en koopt bij hen houtpulp aan. Die houtpulp is afkomstig uit ecologisch waardevolle bossen, inclusief habitats van bedreigde plant- en diersoorten. Die bossen zijn geïdentificeerd door de Zweedse Agentschappen voor Milieubescherming en Bos, maar de Zweedse regering heeft nog geen doeltreffende maatregelen genomen om de bescherming te garanderen.



Ook in Finland en Rusland zouden leveranciers van Essity kappen in bedreigde bossen.