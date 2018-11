"Europese Unie wil tegen 2050 klimaatneutraal worden" SVM

27 november 2018

19u23

Bron: Belga 0 Milieu De Europese Commissie presenteert morgen haar plannen voor de verdere beperking van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050, maar uit een tweet van commissaris voor Energie Miguel Arias Cañete blijkt nu al dat de Commissie voor klimaatneutraliteit zal kiezen. Europees parlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a) is erg tevreden met die keuze voor een "netto zero-uitstoot".

In de feiten zou het voorstel van de Commissie willen zeggen dat de EU tegen 2050 geen broeikasgassen meer mag uitstoten. Het streefdoel is echter 'netto', wat wil zeggen dat wat alsnog in de atmosfeer wordt uitgestoten er ook wordt uitgehaald en bijvoorbeeld opgeslagen wordt.

Met haar plannen past de Commissie de achterhaalde 'Energie-routekaart' uit 2011 aan. Daarin staat dat de EU haar broeikasgasuitstoot tegen 2050 met 80 tot 95 procent moet terugdringen in vergelijking met het niveau van 1990.

“Onze toekomst verzekeren”

Zeven jaar geleden werd nog uitgegaan van een opwarming van de aarde met 2° Celsius. In het kader van het klimaatakkoord van Parijs is intussen een streefdoel van 1,5° afgesproken, een update was dus aan de orde. Het ambitieniveau van Parijs is volgens het VN-klimaatpanel (IPCC) slechts haalbaar als er tegen 2050 wereldwijd geen netto-uitstoot meer is. De Commissie neemt in dat opzicht dus haar verantwoordelijkheid.

"Het is nu belangrijk dat de lidstaten die langetermijnstrategie zullen steunen. Met een langetermijnstrategie voor een klimaatneutraal Europa verzekeren we onze toekomst op een leefbare planeet", zegt Van Brempt. Ze hamert er ook op dat de burgers betrokken moeten worden bij de onvermijdelijke groene transitie, zodat ze de garantie krijgen dat die rechtvaardig is.

"Burgers moeten weten dat dat ook in hun voordeel zal zijn, dat werknemers uit de koolstofintensieve industrieën niet aan hun lot worden overgelaten en dat tegelijk energie-armoede wordt uitgeroeid. Alleen dan zal het draagvlak groeien om klimaatneutraliteit te bereiken in 2050.”