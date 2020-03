“Eén van de meest verontrustende gevolgen van klimaatverandering is al begonnen”: tropische bossen halen steeds minder koolstof uit de lucht HLA

04 maart 2020

17u21

Bron: Belga 0 Milieu Het vermogen van de tropische bossen om koolstof uit de atmosfeer te verwijderen, neemt af. Dat blijkt uit een grootschalige internationale studie onder leiding van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren en de Universiteit van Leeds. "De gevreesde omschakeling van de ongestoorde tropische bossen van een koolstofput naar een koolstofbron, is reeds begonnen", zeggen de onderzoekers.

Intacte tropische bossen zijn wereldwijd cruciale koolstofputten. Ze vertragen klimaatverandering door koolstof uit de atmosfeer te verwijderen en op te slaan in bomen, een proces dat koolstofsequestratie heet. In totaal slaan tropische bomen 250 miljard ton koolstof op, wat gelijk is aan 90 jaar wereldwijde uitstoot van fossiele brandstoffen op het niveau van vandaag.

Wetenschappers van bijna honderd wetenschappelijke instellingen voerden een grootschalig onderzoek naar koolstofsequestratie. Daarbij volgden ze zowat 300.000 bomen gedurende 30 jaar op. De resultaten worden donderdag gepubliceerd in het vaktijdschrift Nature.

Uit de analyse van drie decennia boomgroei en -sterfte in 565 ongestoorde tropische bossen in Afrika en het Amazonegebied blijkt dat de totale opname van koolstof in de intacte tropische bossen een piek bereikte in de jaren 90 en sindsdien is afgenomen. Terwijl intacte tropische bossen in die periode ongeveer 46 miljard ton koolstofdioxide (CO2) uit de atmosfeer haalden, schatten wetenschappers dat het in het afgelopen decennium om nog maar 25 miljard ton ging. De verloren koolstofopslagcapaciteit - 21 miljard ton - komt overeen met "tien jaar van fossiele brandstoffen uitgestoten door het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Canada samen", luidt het.

2035

Volgens de onderzoekers kwam de daling er omdat de bossen tot 33 procent minder in staat waren om koolstof te absorberen, en omdat het verspreidingsgebied van intact tropisch bos door ontbossing daalde met 19 procent, terwijl de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide met 46 procent steeg. "Extra koolstofdioxide stimuleert de groei van bomen, maar elk jaar wordt dit effect in toenemende mate tegengegaan door de negatieve effecten van hogere temperaturen en droogte die de groei vertragen en bomen kunnen doden", zegt hoofdauteur van de studie Wannes Hubau van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Zo voorspellen de onderzoekers dat het Amazonegebied rond 2035 van een koolstofput naar een koolstofbron zal veranderen.

"Na jarenlang wetenschappelijk onderzoek diep in de regenwouden van Congo en het Amazonegebied hebben we geconstateerd dat een van de meest verontrustende gevolgen van klimaatverandering al is begonnen", zegt Simon Lewis van de School of Geography aan de Universiteit van Leeds. "Dit is tientallen jaren eerder dan zelfs de meest pessimistische klimaatmodellen voorspellen.”

De auteurs van de studie benadrukken dat tropische bossen beter beschermd moeten worden. "De onmiddellijke bedreigingen voor tropische bossen zijn ontbossing, houtkap en branden. Deze vereisen dringende actie", aldus Lewis.