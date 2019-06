"Dringende actie nodig om klimaatramp te vermijden” mvdb

30 juni 2019

21u48

Bron: Belga 0 Milieu De klimaatontregeling verloopt sneller dan voorzien, zo heeft de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, zondag in Abu Dhabi gezegd. Hij riep tot dringende actie op om een "ramp" te vermijden.

"We zijn hier omdat de wereld met een ernstige klimaaturgentie geconfronteerd wordt", verklaarde Guterres ter gelegenheid van een tweedaagse bijeenkomst over het klimaat in de Verenigde Arabische Emiraten, ter voorbereiding van een topbijeenkomst in september in New York.



"De klimaatontregeling voltrekt zich nu (...) Ze verloopt zelfs sneller dan wat de beste wetenschappers van de wereld hadden voorzien" en "loopt vooruit op onze inspanningen om haar het hoofd te bieden", aldus de topman van de VN.



"Elke week brengt nieuwe vernieling als gevolg van het klimaat", zei hij nog. Hij haalde daarbij "overstromingen, droogte, hittegolven, branden en megastormen" aan. Guterres heeft voor 23 september een topbijeenkomst in New York belegd, want landen leven sommige bepalingen van het klimaatakkoord van Parijs niet na. Dat akkoord, dat in 2015 gesloten werd, wil de opwarming tegen het einde van de eeuw tot 2 graden Celsius beperken.