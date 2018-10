"Deelnemers CurieuzeNeuzen bezitten meer auto's dan gemiddeld" mvdb

04 oktober 2018

12u03

Bron: De Standaard 6 Milieu De deelnemers aan CurieuzeNeuzen, het grootschalige burgeronderzoek naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen, bezitten meer auto’s dan de gemiddelde Vlaming en zijn zo zelf deel van het probleem dat ze in kaart willen brengen, zo meldt De Standaard.

De Hiva-onderzoeksgroep van de KU Leuven stelde een bevraging op die door 28.588 mensen werd ingevuld. De respondenten kwamen uit de groep van 52.000 Vlamingen die aangaven mee te willen doen aan CurieuzeNeuzen. Uit de Hiva-resultaten blijkt dat ze een brede, diverse groep vormen, en zeker dus niet alleen groene activisten zijn. In vergelijking met het Vlaamse gemiddelde zijn de CurieuzeNeuzen hoger opgeleid, zijn ze goed geïnformeerd en behoren ze niet meer dan de doorsnee-Vlaming tot een sociaal-politieke vereniging.

Voor velen was CurieuzeNeuzen het eerste burgeronderzoek waar ze hun medewerking aan verleenden. De burgeronderzoekers gaven aan deel te nemen omdat ze relatief berzorgd zijn over klimaat-, milieu- en mobiliteitsproblemen, zegt hoofdonderzoeker Huib Huyse aan de krant.

Tolheffing

Opmerkelijk is dat de CurieuzeNeuzen meer auto’s dan de gemiddelde Vlaming bezitten. Ruim de helft van de deelnemende gezinnen heeft er twee of meer. Ze zijn daardoor deel van het probleem dat ze in kaart willen brengen. Het woon-werkverkeer wordt overwegend per auto afgelegd, én ironisch: 59 procent ging de meetdoos met de wagen ophalen. Toch is de groep bereid mee te denken over auto-alternatieven. In vergelijking met het Vlaamse gemiddelde zijn ze vaker bereid te fietsen of het openbare vervoer te nemen. Een kleine helft van de burgeronderzoekers is voorstander van tolheffing in de steden. 44% van de deelnemers is te vinden voor een verbod op de verkoop van diesel- of benzinewagens.

Taksen

Maar onderstreept Huyse, positieve maatregelen zoals het stimuleren van thuiswerk of het optrekken van de subsidies voor elektrische wagens kunnen op veel meer bijval rekenen dan taksen en verboden.

1 op 5

CurieuzeNeuzen bracht afgelopen weekend in kaart dat één op de vijf Vlamingen op een plek woont waar het verkeer zo hard vervuilt dat er gezondheidsrisico’s zijn. Het slechtste resultaat werd opgemeten langs de Grote Baan in Houthalen-Helchteren, een weg die dagelijks 50.000 voertuigen slikt.