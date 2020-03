"Coronacrisis op lange termijn nefast voor klimaat" kv

27 maart 2020

20u24

Bron: Belga 22 Milieu De uitbraak van het nieuwe coronavirus lijkt op korte termijn een zegen voor het klimaat, want transport en industriële activiteit staan in veel landen in de wereld op een laag pitje. Maar op lange termijn dreigt de impact nefast te worden. Dat zegt François Gemenne van de faculteit politieke wetenschappen aan de universiteit van Luik.

Hij wijst op het feit dat heel wat landen na de huidige crisis zullen kiezen voor herstelplannen, waarbij ze vervuilende activiteiten zoals de fossiele industrie of de luchtvaart net gaan steunen in plaats van afbouwen.

"We riskeren net het omgekeerde te doen", waarschuwt François Gemenne. "Veel regeringen zouden wel eens van de situatie kunnen profiteren om een aantal maatregelen in de strijd tegen de klimaatopwarming terug te draaien, in naam van het economisch herstel", aldus de onderzoeker. Hij wijst erop dat Tsjechië en Polen al gevraagd hebben om de 'Green New Deal' te verlaten. China op zijn beurt denkt eraan om een honderdtal kolencentrales te bouwen om de economie te stimuleren.



Gemenne vreest ook dat de huidige 'lockdown'-maatregelen de indruk doen wekken dat de strijd tegen de klimaatopwarming een complete stilstand van de economie vergt. "Door te zeggen dat men iets gelijkaardigs moet doen voor het klimaat, riskeert men een massale weerstand op te roepen". De wetenschapper wijst erop dat de klimaatverandering geen crisis is, maar een onomkeerbare transformatie. "Er is geen terugkeer naar het normale, geen vaccin. Er zijn structurele maatregelen nodig, geen conjuncturele".