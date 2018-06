"Boeren hebben grote verantwoordelijkheid in strijd tegen modderstromen" HA

02 juni 2018

09u29

Bron: Het Belang van Limburg 0 Milieu Verschillende gemeenten in ons land kregen deze week af te rekenen met modderstromen. Erosie-expert Karel Vandaele wijst landbouwers op hun verantwoordelijkheid. Hij roept op tot bijkomende erosiemaatregelen.

Vandaele wil niet met een beschuldigende vinger naar de landbouwers wijzen. "Soms is de natuur machtiger dan de mens", zegt hij in Het Belang van Limburg. "Daarmee wil ik niet zeggen dat er niet meer ingrepen nodig zijn. Want hoe meer maatregelen we nemen, hoe meer water we aankunnen."

De erosiedeskundige van Tongeren en andere Zuid-Limburgse gemeenten denkt onder meer aan de aanleg van extra dammen en grasvelden, en alternatieve teelttechnieken in de strijd tegen modderstromen. "Vlaanderen levert subsidies, maar we kunnen niemand verplichten de erosiemaatregelen te nemen", benadrukt de expert.

Zowel de grondeigenaar als de landbouwer-pachter moeten bereid zijn stappen te ondernemen. En daar wringt het schoentje, want daarvoor moeten de boeren een deel van hun vruchtbare bodem, en dus broodwinning, opofferen. "Veel landbouwers werken al mee, maar het zijn er nog niet genoeg", stelt Vandaele.

Andere maatregelen tegen modderstromen zijn overstromingsveilig bouwen en het installeren van nog meer wachtbekkens. Al kunnen die nooit al het regenwater opvangen. "Als we de waterschade willen beperken, zullen we allemaal moeten samenwerken om ons te verdedigen tegen de extremiteiten van het klimaat", aldus nog de expert.