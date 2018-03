"Bevissing Antarctisch krill vormt ernstige bedreiging voor een van 's werelds laatste grote ongerepte natuurgebieden" jv

13 maart 2018

12u34

Bron: Greenpeace, The Guardian 5 Milieu De industriële bevissing van krill in de ongerepte wateren rond Antarctica bedreigt de toekomst van een van 's werelds laatste grote wildernissen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Greenpeace, dat vandaag gepubliceerd is.

Krill is een verzamelnaam voor kleine garnaalachtige zeedieren. Het voedt zich met zeealgen, maar het is zelf een belangrijke voedselbron voor walvissen, pinguïns, robben en nog een groot aantal andere vissoorten. Krill is cruciaal in de Antarctische voedselketen, maar de garnaalachtige diertjes spelen ook een belangrijke rol in het verminderen van broeikasgassen. Die halen ze uit de atmosfeer door aan de zeeoppervlakte koolstofrijk voedsel te eten dat ze dieper in de oceaan weer afscheiden.

Volgens het nieuwe onderzoek, waarbij Greenpeace vijf jaar lang krillvissersboten in de gaten hield, komen die dichter en dichter "in de buurt van pinguïnkolonies en voedingsgebieden voor walvissen". De milieuorganisatie wijst er ook op dat gestrande vissersboten, olielekken, branden en andere milieuvervuiling door schepen een serieuze bedreiging vormen voor het Antarctisch ecosysteem. Greenpeace roept daarom op tot een onmiddellijke stopzetting van de visserij in regio's die als beschermd zeegebied gelden.

Vorige maand bleek ook al uit een ander onderzoek dat de combinatie van klimaatverandering en industriële bevissing het krillbestand stevig doet slinken. Sinds de jaren 70 is dat bestand met maar liefst 80 procent afgenomen. Dat kan een desastreuze impact hebben op grotere zeedieren. De pinguïnpopulatie zou zelfs met een derde kunnen dalen tegen het einde van de eeuw.

Voor de mens is krill interessant om gezondheidsmiddeltjes te maken, zoals krillolie en omega 3-pilletjes. Die zouden helpen tegen te hoge bloeddruk, hartziektes, beroertes en depressies. Het wordt ook gebruikt als voedsel in viskwekerijen en zelfs in eten voor huisdieren.

De industriële krillvisserij, die zichzelf volgens Greenpeace omschrijft als "zuiverder dan sneeuw", zou de komende drie jaar nog met twaalf procent per jaar stijgen.