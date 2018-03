"Als we niet opletten, is België straks het Kaapstad aan de Noordzee": Ingenieur wil dat elke wijk eigen water gaat zuiveren Bieke Cornillie

21 maart 2018

17u25 0 Milieu "Als we niet opletten, is België straks het Kaapstad aan de Noordzee." Ingenieur Jacob Bossaer (34) pleit ervoor om elke wijk of buurt zijn eigen drinkwater te laten zuiveren. Na de zonnepanelen om onszelf van energie te voorzien, moet een circulair watersysteem een volgende stap worden in de richting van een verantwoord energiebeleid.

Het is morgen Wereldwaterdag. In plaats van daarbij automatisch aan schrijnende taferelen van de grootschalige recente watercrisis in Kaapstad te denken, steken we maar beter ook eens de hand in eigen boezem. Ons land is na Cyprus, Bulgarije en Malta één van de landen waar de waterschaarste het meest acuut is, volgens het Europe Evironment Agency.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN