"Aangespoelde zwangere walvis had 22 kilogram plastic in maag"

01 april 2019

17u26

Bron: CNN 0 Dieren Onderzoekers vonden in de maag van een dode walvis, die vorige week aanspoelde voor de kust van het Italiaanse eiland Sardinië, maar liefst 22 kilogram plastic. Daarnaast troffen ze ook een levenloze foetus aan in de buik van het dier, zo bericht CNN vandaag.

“In de maag van het dier zaten vuilniszakken, visnetten, lijnen en buizen”, verduidelijkt Sergio Costa, de Italiaanse minister van Milieu. “Uit onderzoek bleek dat de walvis zwanger was. De foetus was wellicht al dood nog voor de moeder aanspoelde”. Of het plastic ook de dood van het acht meter lange dier heeft veroorzaakt, is niet duidelijk.

Costa verwees in een Facebookbericht naar het verbod op plastic wegwerpartikelen, zoals rietjes, bestek, bekers, borden en plastic wattenstaafjes. Door de meest vervuilende plastics vanaf 2021 te verbieden, hoopt de Europese Unie de enorme plasticberg te verminderen. “Italië zal een van de eerste landen zijn die het verbod handhaaft”, beloofde Costa. “De oorlog tegen wegwerpplastic is begonnen.”

De Europese Commissie kwam in mei vorig jaar met een voorstel om de strijd met wegwerpplastic aan te gaan. Het Europees Parlement stemde daar in december mee in. Samen veroorzaken die producten immers ongeveer 70 procent van de vervuiling in zee, klonk het.

Wegwerpplastic

Volgens het WWF komt er jaarlijks 10 miljard kilogram niet-afbreekbaar plastic in zee terecht. “We hebben nog geen idee hoe verstrekkend de gevolgen voor de oceaan en uiteindelijk onszelf zijn. Er moeten bindende internationale afspraken komen om deze crisis te stoppen”, liet de organisatie eerder weten.

Het lozen van wegwerpplastic is vooral in Zuidoost-Azië een groot probleem. Een rapport uit 2017 stelt dat China, Indonesië, de Filipijnen, Thailand en Vietnam behoren tot de grootste vervuilers op het gebied van plastic afval. In de Filipijnen werd vorige maand een dode walvis aangetroffen met veertig kilogram plastic zakken in de maag.

