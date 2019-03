"75 miljoen extra voor het klimaat? Een goed begin, maar het is nog niet genoeg” SVM

29 maart 2019

16u16

De 75 miljoen euro die de Vlaamse regering gaat gebruiken voor bijkomende klimaatmaatregelen is een goed begin. "Maar het is nog steeds niet genoeg", stelt Kyra Gantois van Youth for Climate.

De middelen van de Vlaamse regering komen bovenop de eerder genomen maatregelen en de afspraken in het Vlaams Energie- en Klimaatplan. De grootste bijkomende budgetten gaan naar de energetische renovatie van sociale woningen (20 miljoen euro) en van het onderwijspatrimonium (15 miljoen euro). Op de valreep wordt er dus toch nog een tandje bijgestoken.

De druk die de klimaatjongeren en de vele klimaatactivisten de afgelopen weken opvoerden, lijkt zo toch enigszins effect te hebben. "Onze acties leveren op dat er veel over het klimaat wordt gepraat in het parlement, binnen gezinnen, op straat enzovoort. Maar als onze acties nu echt iets hadden kunnen opleveren, dan was het wel het stemmen voor de herziening van het artikel 7bis", verduidelijkt Gantois.

De jongeren van Youth for Climate vinden dat er binnen alle regeringen nog een tandje mag worden bijgestoken en blijven erbij dat er op federaal vlak een kans gemist is. "De herziening van artikel 7bis was een mooi begin geweest. Die bijkomende maatregelen zijn allemaal goed, maar we willen echte bewijzen van verandering zien. We blijven doorgaan met onze marsen. Dit is nog niet genoeg.”

“We zouden moeten panikeren”

Greta Thunberg was dan weer present in Berlijn. De Zweedse klimaatactiviste sloot zich aan bij de duizenden leerlingen die vandaag meeliepen in een ‘Fridays for Future’-optocht. Die eindigde aan de Brandenburger Tor.

“Wij willen een toekomst. Is dat te veel gevraagd? Dit is nog maar het begin van het begin”, sprak de 16-jarige activiste de menigte in het Engels toe.

“De oudere generatie is er niet in geslaagd de grootste crisis van de mensheid te beheersen. Ze aaien jonge mensen over het hoofd en zeggen hen dat alles goed komt. Maar we zouden moeten panikeren.”

De Berlijnse politie schatte het aantal deelnemers op meer dan 10.000. Er spraken activisten uit verschillende Europese landen.

Thunberg, die eerder deelnam aan een optocht in Hamburg, blijft nog tot overmorgen in Berlijn. Morgen krijgt ze een Golden Camera-award op de Tempelhof-luchthaven voor haar activisme. Zondagavond is ze -samen met verschillende prominente politici- te gast in de talkshow ‘Anne Will’, een van de belangrijkste actualiteitenprogramma’s van Duitsland.