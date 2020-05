Mijnbouwreus vernielt 46.000 jaar oude rotsschuilplaats van Aboriginals mvdb

27 mei 2020

12u14 2 Wetenschap & Planeet De Brits-Australische mijnbouwreus Rio Tinto ligt onder vuur na het opblazen van een bijna 46.000 jaar oude Aboriginal-erfgoedsite om een ijzerertsmijn uit te breiden. De rotsschuilplaats in de regio Pilbara in West-Australië heeft een belangrijke culturele waarde voor de oorspronkelijke bewoners van Australië.

De plaatselijke overheid zette zeven jaar geleden het licht op groen voor de uitbreiding, de detonering volgde zondag. Archeologisch onderzoek in 2014 leverde een 28.000 jaar oud geslepen kangoeroebot op. Tot op heden is in Australië nooit een ouder werktuig van dierenbotten gevonden. DNA-tests op een 4.000 jaar oude haarvlecht bracht een genetisch verband op met de huidige inheemse bewoners van het gebied.



Onderhandelingen met het mijnbouwbedrijf om af te zien van de plannen, mislukten. John Ashburton van Aborginal-belangenorganisatie Puutu Kunti Kurrama Land erkent dat het bedrijf de wettelijke verplichtingen heeft gevolgd. “Het neemt niet weg dat onze mensen diep bedroefd en verontrust zijn over de vernietiging van de rotsschuilplaatsen van hun voorouders en het verlies van hun land.” De organisatie vraagt snel strengere wetgeving om resterende schuilplekken te beschermen, iets wat de deelstaatregering op de lange baan lijkt te schuiven.

