Midden-Oosten kreunt onder zware onweders: 11 doden in Jordanië, overstromingen in hoofdstad Saudi-Arabië KV AW HA

10 november 2018

10u30

Bron: Belga, Noodweer Benelux 0 Wetenschap & Planeet Grote delen van Saudi-Arabië werden de afgelopen uren getroffen door intense onweersbuien. In de hoofdstad Riyad staan wegen blank en werden automobilisten verrast door de snelle toename van het water. Ook in buurland Jordanië viel de regen met bakken uit de lucht. In de wereldberoemde kloof van Petra moesten 3.762 toeristen zich naar hoger gelegen gebied reppen om aan het water te ontsnappen.

Bij de onweders in Jordanië kwamen gisteren elf mensen om het leven. Eerder was sprake van zeven doden. De stortregens veroorzaakten zogenaamde “flash floods” waarbij water heel snel gaat stijgen.

De regio Dabaa, ten zuiden van de hoofdstad Amman, werd het zwaarst getroffen. Door de hevige stortregens moest de autoweg in de woestijn in beide richtingen worden afgesloten. Verschillende inwoners kwamen om of raakten gewond, onder meer nadat hun wagen werd meegesleurd door het water. Op televisiebeelden is te zien dat het water drie tot zelfs vier meter hoog staat.

(Lees verder onder de kaart)

Reddingshelikopters

Aan de inwoners die in de buurt van waterlopen, bruggen en tunnels wonen, is gevraagd om hun huis te verlaten. Want ook vandaag worden er nog stevige buien verwacht. De autoriteiten zetten helikopters in om mensen te evacueren. Door het noodweer blijven de scholen vandaag gesloten.

Eind oktober kwamen in het westen van Jordanië al eens 21 mensen om het leven door hevige regen. Het ging vooral om jonge tieners die op schooluitstap waren naar de Dode Zee.

(Lees verder onder de foto)

Overstromingen in Saudi-Arabië

Ook grote delen van Saudi-Arabië werden de afgelopen uren getroffen door intense onweersbuien. In de hoofdstad Riyad staan wegen blank en werden automobilisten verrast door de snelle toename van het water. “Op sommige plaatsen werd meer dan 200 mm regen geregistreerd in amper 24 uur. Dat is de neerslaghoeveelheid die in België over enkele maanden valt”, verduidelijk Noodweer Benelux.

Het regenseizoen in Saudi-Arabië loopt van november tot en met mei, aldus nog de weerdienst. Jaarlijks valt er ongeveer 70 mm, met in de periode van mei tot oktober de droogste maanden. Volgens lokale waarnemingen viel er de afgelopen 24 uur tot 200-300 mm regen in de buurt van Riyad en Koeweit. Vanaf volgende week woensdag wordt het opnieuw droger in de regio.