Meteoor stort neer boven Florida en verlicht hele omgeving

JOLE

01 april 2019

12u13

Boven de stad Gainesville, in de Amerikaanse staat Florida, is een groene vuurbal gespot. Heel wat bestuurders slaagden erin om het tafereel met hun dashcam te filmen.

Het nationale weerstation in Tallahassee pikte de meteoor op via een toestel om lichtflitsen te detecteren. Dat wordt normaal gebruikt om bliksemschichten te zoeken tijdens een storm.

Het weerstation onderzoekt nog waar de meteoor geland is en of er schade is. Het is mogelijk dat de meteoor tijdens de afdaling in stukken is afgebrokkeld en dus geen impact meer had.

Did you see it? A meteor was caught on GOES Lightning Mapper (GLM) around 3:52Z or 11:52 PM ET! pic.twitter.com/6FnUCN83EJ NWS Tallahassee(@ NWSTallahassee) link

Het is niet uitzonderlijk dat er een meteoor neerstort in de Verenigde Staten. Wat wel zeldzaam is, is dat de meteoor zo felgekleurd is. Eerder in maart werd nog een vuurbal boven Tennessee gespot. De lichtflits was in de hele regio te zien.

Begin februari explodeerde nog een meteoor boven Cuba. Enkele brokstukken stortte neer op de aarde, maar niemand raakte gewond. De explosie was tot in het zuiden van Florida te horen.

I didn't catch the Florida fireball directly, but my cameras did catch the flash #meteor pic.twitter.com/nL6bNCCtEq tblue🐊(@ tbluegator) link

Just witnessed a meteor while driving home from Florida..... ONCE in a lifetime thing. I am thriving Cameron Shedenhelm(@ camshed) link