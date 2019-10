Met deze nieuwe ruimtepakken vol technologische snufjes wil NASA in 2024 naar de maan KVDS

16 oktober 2019

15u59

Bron: NASA, AFP 0 Ruimtevaart “Een miniatuur ruimteschip in de vorm van een menselijk lichaam.” Zo wordt het nieuwe ruimtepak genoemd waarmee de astronauten van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA in 2024 weer rond moeten lopen op de maan. Het pak zit dan ook vol nieuwe snufjes.

Een prototype werd dinsdag voorgesteld en het verschilt dag en nacht van de logge ruimtepakken die de astronauten vandaag de dag gebruiken voor ruimtewandelingen en die nog uit het Apollotijdperk stammen. De Artemismissie van 2024 luidt duidelijk een nieuw tijdperk in.

Flexibel

De nieuwe pakken zijn uitermate flexibel en bestaan in één model dat zich aan het lichaam van de drager – man of vrouw – aanpast. Meer nog, ze zouden astronauten toelaten om op de maan rond te lopen zoals op aarde. Gedaan dus met gekke sprongen maken op het maanoppervlak.





Bovenaan in het wit met blauw en rode pak zit een draagbaar lifesupportsysteem. Dat bestaat uit een energiebron, een communicatiemodule, een watertank die het pak op de juiste temperatuur houdt en een systeem dat ongelimiteerd koolstofdioxide kan opnemen en uitstoten in de ruimte. Koolstofdioxide is een gas dat mensen uitademen en in hoge doses giftig is. Het systeem moet voorkomen dat de astronaut in het pak zou stikken. (lees hieronder verder)

Met dat lifesupportsysteem moet een astronaut tot maar liefst 6 dagen kunnen overleven in de ruimte. Dat kan levensreddend zijn als het ruimteschip bijvoorbeeld geraakt wordt door een meteoriet en er een gat in de buitenkant ontstaat.

De helm heeft een vizier met een gouden coating om het lichaam te beschermen tegen de straling van de zon. Er zit ook een ventilatiesysteem in dat zuurstof levert.

Borst

Op de borst van de astronaut is een controlemodule bevestigd, die “het brein van het pak” wordt genoemd. Daarmee kan onder meer het lifesupportsysteem bediend worden. (lees hieronder verder)

De handschoenen van het nieuwe pak bevatten verwarmingselementen voor de vingers en laten tegelijk toe om heel precieze grijpbewegingen te maken.

Het bovenlichaam zit in een hard harnas, dat de verschillende onderdelen van het pak met elkaar verbindt. Het laat toe om de heupen, de armen en de benen veel soepeler te bewegen dan nu nog het geval is. Zo zullen astronauten voortaan hun armen tot boven hun hoofd kunnen uitstrekken. Ze zullen zich ook makkelijker kunnen bukken om bijvoorbeeld maanstenen op te rapen, zonder daarbij hun evenwicht te verliezen en te vallen. (lees hieronder verder)

Het zachte harnas aan de benen en voeten moet het lichaam dan weer beter beschermen tegen de vijandige omgeving die de ruimte is.

Naast het pak waarmee op de maan gewandeld zal worden, is er ook een tweede pak voor de reis tussen de Aarde naar de maan. Dat is lichter en oranje van kleur. Beide pakken moeten helemaal gebruiksklaar zijn tegen 2023, mooi op tijd voor de Artemismissie naar de maan. (lees hieronder verder)

Tijdens die missie wil de NASA op de Zuidpool van de maan landen. Doel is om het ijs dat daar tien jaar geleden ontdekt werd, te gebruiken voor het lifesupportsysteem van de astronauten en om er waterstof en zuurstof uit te halen die gebruikt kunnen worden als brandstof.

De missie zou de basis moeten leggen voor een eerste bemande missie naar Mars in de jaren 2030.