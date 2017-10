Met 24,4 graden beleven we de warmste 15 oktober ooit ADN

Bron: Belga 6 thinkstock Wetenschap & Planeet Met 24,4 graden Celsius in Ukkel op de thermometer halen we in ons land vandaag een meteorologisch record op deze 15e oktober, dat wil zeggen sinds 1901 toen we de dagrecords zijn beginnen bijhouden, aldus weerman David Dehenauw.

Nog nooit was het in ons land op een 15 oktober zo warm. Het vorige dagrecord dateert van 1990, toen we 22 graden haalden.

Voor morgen wordt 25 graden voorspeld en ook dat is weer goed voor een record. Het vorige dagrecord op 16 oktober werd in 1949 behaald, toen het kwik 22,4 graden haalde.

De 24,4 graden van vandaag is een heel stuk warmer dan normaal, want gemiddeld halen we op 15 oktober 15 graden.