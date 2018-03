Mensen met overgewicht hebben letterlijk minder smaak TK

22 maart 2018

Bron: Science Daily 0 Wetenschap & Planeet Obesitas is de ziekte van deze tijd. Volgens recente cijfers heeft 45 procent van de Belgen een te hoge BMI, en is 16 procent echt obees. Dat brengt heel wat gezondheidsproblemen met zich mee: mensen met overgewicht hebben meer kans op diabetes, hart- en vaatziekten en bepaalde vormen van kanker. En volgens een recent onderzoek hebben ze ook letterlijk minder smaak.

Eerdere studies konden al aantonen dat mensen met obesitas minder gevoelig zijn voor de smaak van voedsel, maar tot dusver kon niemand verklaren waarom dat zo is. Een recent artikel in het tijdschrift PLOS Biology meent nu echter het antwoord gevonden te hebben.

Uit een studie met muizen konden wetenschappers van de Cornell University vaststellen dat overgewicht letterlijk het aantal smaakpapillen vermindert. Ze kwamen tot die conclusie nadat ze twee groepen van de knaagdieren in het oog hielden. De ene helft kreeg een normaal eetpatroon toegewezen, maar de andere helft kreeg een dieet met maar liefst 58 procent vet. Het zal je niet verbazen dat die tweede groep na acht weken een derde meer woog dan hun gezondere soortgenoten. Wat wel opvallender is, is dat ze ook 25 procent minder smaakpapillen op hun tong hadden.

Chronische ontsteking

Smaakpapillen zijn sowieso een erg kort leven beschoren: ze bestaan uit 50 tot 100 cellen, die samenwerken om de vijf smaken (zout, zoet, bitter, zuur en umami) waar te nemen. Ze leven hooguit een dag of tien, maar bij mensen met obesitas was die levensduur nog korter. En daarnaast maakte de tong ook minder nieuwe exemplaren aan.

Hoe dat precies komt? Wel, mensen met veel overgewicht hebben eigenlijk een lichte, maar chronische vorm van ontsteking. Daardoor produceert het lichaam meer TNF-alpha, een molecule die de aanmaak van nieuwe smaakpapillen verhindert. "Deze resultaten zijn belangrijk omdat ze tot een oplossing van het probleem kunnen leiden", aldus prof. Robin Dando. "De genetisch gemanipuleerde muizen die niet in staat waren om TNF-alpha aan te maken, hadden immers geen vermindering van het aantal smaakpapillen." Met andere woorden, Dando hoopt dat het verlies van smaak bij obesitaspatiënten de wereld uitgeholpen kan worden.