Mensen eten elk jaar zeker 50.000 plasticdeeltjes en dat zou nog maar topje ijsberg kunnen zijn KVDS

06 juni 2019

10u53

Bron: Environmental Science and Technology, The Guardian 0 Wetenschap De gemiddelde mens krijgt via zijn spijsvertering elk jaar minstens 50.000 plasticdeeltjes binnen en hij zou een vergelijkbare hoeveelheid inademen. Dat blijkt uit een nieuwe studie, die gepubliceerd werd in het vakblad De gemiddelde mens krijgt via zijn spijsvertering elk jaar minstens 50.000 plasticdeeltjes binnen en hij zou een vergelijkbare hoeveelheid inademen. Dat blijkt uit een nieuwe studie, die gepubliceerd werd in het vakblad Environmental Science and Technology . Volgens de betrokken wetenschappers zou de echte hoeveelheid microplastic die we binnenkrijgen zelfs nog een pak hoger kunnen liggen, omdat maar een beperkt aantal voedingsmiddelen bestudeerd werd op besmetting.

Het onderzoek gebruikte data van 26 eerdere studies, die het aantal plasticdeeltjes optekenden in water, bier, vis, schaaldieren, suiker, zout en de lucht in enkele steden. Vervolgens vergeleken ze die met de voedingsrichtlijnen van de Amerikaanse regering om te berekenen hoeveel microplastic de gemiddelde mens daardoor per jaar binnenkreeg. Voor volwassenen bleek het om 50.000 deeltjes te gaan, voor kinderen om 40.000 deeltjes.

Beperkt beeld

De studie bekeek echter maar een beperkt aantal voedingsmiddelen – goed voor 15 procent van onze opgenomen calorieën – en de wetenschappers benadrukken dat ze dus nog maar een beperkt beeld geeft. Volgens Kieran Cox van de universiteit van Victoria in Canada, die het onderzoek leidde, zouden andere voedingsmiddelen zoals brood, vlees, groenten en melkproducten zeker evenveel plasticdeeltjes kunnen bevatten. “We zouden over cijfers kunnen spreken die in de honderdduizenden lopen”, vertelde hij aan de Britse krant The Guardian.





Onder meer het microplastic in water werd onder de loep genomen en dat schetst een onthutsend beeld. Plasticflessenwater zou maar liefst 22 keer meer microplastic bevatten dan water van de kraan. Wie alleen flessenwater drinkt, zou daarvan alleen al 130.000 deeltjes binnenkrijgen per jaar. Wie alleen water van de kraan drinkt ‘maar’ 4.000 deeltjes.

Wat het effect is van het opnemen van microplastic op onze gezondheid, is nog niet bekend. Maar de mogelijkheid bestaat dat ze giftige stoffen afgeven. Sommige deeltjes zijn zelfs klein genoeg om door te dringen in menselijk weefsel, waar ze reacties van ons immuunsysteem kunnen uitlokken.

“In termen van aantallen alleen al kan er een blootstellingsrisico zijn”, aldus nog Cox. “Dit is potentieel alarmerend.”

Gedrag

Zelf heeft hij in elk geval al zijn gedrag aangepast. “Ik vermijd zo veel mogelijk plastic verpakkingen en probeer zo weinig mogelijk plasticflessenwater te drinken”, klinkt het nog.