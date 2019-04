Mensen en apen gebruiken ander hersengebied voor dieptezicht nla

05 april 2019

16u56

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet Apen gebruiken een ander hersengebied voor dieptezicht dan mensen. Dat blijkt uit de resultaten van een internationale studie van de neurofysiologen Wim Vanduffel (KU Leuven) en Marcelo Armendariz (Harvard Medical School) van de KU Leuven en Harvard Medical School, die vandaag bekendgemaakt werden.

Onze hersenen maken van 2D-informatie een 3D-beeld van de wereld. Daar gaat een heel proces aan vooraf, waarbij het brein een heel arsenaal aan signalen gebruikt. Er is al veel onderzoek gebeurd naar elk van de dieptesignalen apart, zowel bij de mens als bij de aap.

"Wat we nog niet precies weten, is hoe onze hersenen alle stukjes van de puzzel samenleggen", zegt professor Vanduffel. "Om tot één dieptebeeld te komen beschikt de aap over een stukje hersenschors dat we het MT-gebied noemen. De mens heeft dat ook, maar gebruikt het niet voor het fusioneren van dieptesignalen. Het probleem met eerdere studies was dat de technieken om te meten bij mens en aap nog niet dezelfde waren.”

De onderzoekers maakten gebruik van een fMRI-scan (functional Magnetic Resonance Imaging) bij zowel aap als mens. Die hersenscan brengt de gebieden in kaart die actief zijn bij een bepaalde taak, zoals bijvoorbeeld bij het kijken naar beelden. "Onze resultaten bevestigen dat bij apen het MT-gebied de belangrijkste speler is om informatie over diepte samen te brengen. Mens en aap verschillen hier dus wel degelijk. Er is al veel bewijs gevonden dat het MT-gebied bij aap en mens zeer gelijkaardig is, maar dat is dus niet het geval voor de specifieke functie van dieptezicht."

De verklaring voor het verschillend hersengebied voor dieptezicht schuilt waarschijnlijk in evolutionaire verschillen.