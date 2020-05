Mei is een topmaand voor sterrenkijkers: NASA toont waarop je moet letten avh

18 mei 2020

16u52

Bron: NASA 8 Wetenschap & Planeet De maand mei is een van de beste maanden om prachtige dingen te zien aan de hemel. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA helpt ons op weg met enkele handige tips. Dit mag je niet missen.

NASA beseft dat we ons allemaal door moeilijke tijden moeten worstelen: “Velen blijven tegenwoordig thuis en het is normaal dat we ons een beetje opgesloten voelen”, luidt het op de website van NASA. “Als je merkt dat je je zo voelt, is dit misschien een goed moment om eraan te denken dat we ons in de ruimte bevinden en door het zonnestelsel cruisen op onze lichtblauwe stip, met een enorm driedimensionaal universum om ons heen.” Daarom gidst NASA ons graag door de belangrijkste bezienswaardigheden aan het firmament deze maand.

’s Ochtends

Een uur voor zonsopgang is een van de belangrijkste momenten voor sterrenkijkers. In het zuiden zijn op dat moment prachtige dingen te zien. Het dichtste hemellichaam is uiteraard de maan op zo’n 384.000 kilometer van de aarde. Mars, Jupiter en Saturnus liggen op enkele honderden miljoenen kilometers afstand en zijn mogelijk ook zichtbaar, afhankelijk van eventuele bewolking en lichtvervuiling. Ook Altair en Fomalhaut zijn mogelijk te zien, sterren op respectievelijk op 17 en 25 lichtjaren van de aarde. Het verste hemellichaam dat mogelijk zichtbaar is, is de Antares, een gigantische rode ster op 554 lichtjaren van de aarde. Op donkere plekken is mogelijk ook de wolk van de melkweg zichtbaar op dat moment.

Op de onderstaande afbeelding toont NASA waar je moet kijken, één uur voor zonsopgang.

’s Avonds

Een uur na zonsondergang moet je naar het westen kijken. Het dichtste zichtbare hemellichaam is dan Venus, op zo’n 56 miljoen kilometer van de aarde. Op 9 lichtjaren afstand ligt Sirius, de meest heldere ster aan de hemel. In mei zijn mogelijk ook andere heldere sterren zichtbaar die zich op enkele tientallen lichtjaren van de aarde bevinden. En nog verder ligt Betelgeuze, een gigaster op zo’n 500 lichtjaren van de aarde. Op donkere plekken zie je mogelijk ook de wolk van de melkweg.

Op de onderstaande afbeelding toont NASA waar je moet kijken, één uur na zonsondergang.

“Als je naar het westen kijkt in de avondhemel van mei, bedenk dan hoe je naar buiten kijkt door de schijf van ons sterrenstelsel, naar de buitenranden, duizenden lichtjaren van de aarde verwijderd”, besluit NASA.

Veel sterrenkijkplezier!

