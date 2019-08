Meer dan 9 uur per dag zitten is gevaarlijk Michiel Martin

23 augustus 2019

08u12 2 Wetenschap & Planeet Wie meer dan negen uur per dag aan een bureau zit, heeft volgens een nieuw onderzoek een verhoogd risico op vroegtijdig overlijden. Regelmatig kleine inspanningen leveren, kan dat risico reduceren.

Het onderzoek, dat gepubliceerd werd in het vakblad British Medical Journal, analyseert de gegevens van zo’n 36.000 volwassenen met een gemiddelde leeftijd van 62 jaar. Hun activiteitsniveaus werden gevolgd doorheen het onderzoek via wearables, waarbij hun fysieke activiteit in verschillende niveaus werd onderverdeeld.

Wie 9,5 uur per dag stil zit heeft een verhoogd risico op een vroege dood, toont de studie. Voor mensen van middelbare leeftijd en ouderen die zo’n stilzittend leven lijden, zou zo’n vroegtijdig overlijden tweeënhalf keer waarschijnlijker zijn. Zelfs als het zitten onderbroken wordt door rechtstaan of rondwandelen, de typische bureaubewegingen, blijft dat risico behouden.

Kleine activiteiten, zoals koken of de afwas doen, zouden het risico al reduceren, ongeacht het niveau van de inspanning dus. Mensen die regelmatig een fysieke activiteit lieten optekenen hadden vijf keer minder kans op een vroegtijdige dood vergeleken met mensen die niet actief waren.