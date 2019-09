Meer dan 800 asteroïden kunnen aarde raken in komende honderd jaar - maar experts werken aan plan kg

Bron: ESA, Euronews 2 Wetenschap & Planeet Volgens Europees ruimtevaartbureau ESA zijn er 879 asteroïden die kans maken – “hoe onwaarschijnlijk ook” – om op de aarde neer te storten. ESA bundelde de krachten met NASA om een strategie te ontwikkelen om zulke asteroïden indien nodig af te wenden. De komende dagen komen experts drie keer samen voor overleg.

Op dit moment staan er 879 asteroïden op de risicolijst van ESA: een catalogus van ruimteobjecten die ‘non-zero’ kans hebben om op aarde neer te storten in de komende honderd jaar. “Dat betekent dat een impact, hoe onwaarschijnlijk dan ook, niet uitgesloten kan worden”, aldus ESA. Het gaat veelal om kleine asteroïden met een geschatte diameter van een paar tot enkele tientallen meters, hoewel ook een fors exemplaar van ongeveer 1.950 meter doorsnede de lijst haalde.



Dat kleinere asteroïden in de atmosfeer van de aarde terechtkomen, komt overigens relatief vaak voor. Volgens NASA is er elk jaar wel een asteroïde ter grootte van een personenauto op onze planeet afstevent, maar dan opbrandt voor het het aardoppervlak bereikt. Grotere asteroïden komen minder vaak voor in de omgeving van de aarde, maar zouden wel catastrofale schade kunnen aanrichten.

Defensie

Daarom slaan ESA en NASA de handen in elkaar om potentieel gevaarlijke asteroïden op te sporen en de technologie te ontwikkelen om ze uit koers te brengen. De komende dagen komen ruimtevaartexperts op drie verschillende plaatsen samen om de strategie rond “planetaire defensie” te bespreken. In de bijeenkomst in Rome wordt deze week een eerste, toekomstige test onder de loep genomen: zo plant NASA in 2022 een ruimtevoertuig te laten botsen met de asteroïde Didymos-B – met een diameter van 160 meter – om te kijken of het object afgewend kan worden. Twee jaar later zal ESA dan een sonde sturen om Didymos-B te bestuderen na de crash.



Daarnaast komen experts deze en volgende week samen in Münich en Darmstadt, onder meer voor overleg over de communicatie rond asteroïden en de “non-detectie” van asteroïde 2006 QV89, die vermoedelijk eind september langs aarde scheert. “Deze drie ontmoetingen tonen de omvang van de huidige activiteiten wereldwijd om het risico van een asteroïdecrash te verkleinen, om een tijdige waarschuwing te verzekeren en om aarde voor te bereiden in het onwaarschijnlijke geval van een botsing – planetaire defensie is op dreef!”, aldus ESA.

