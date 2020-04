Meer dan 12.000 kandidaten om astronaut te worden bij NASA (maar er is maar tiental plaatsen) KVDS

01 april 2020

21u17

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet De NASA heeft meer dan 12.000 kandidaturen ontvangen voor haar nieuwe "astronautenklas". Dat heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau woensdag bekendgemaakt. Er zal evenwel maar plaats zijn voor een tiental geïnteresseerden.

Iedereen kon zich aanmelden tussen 2 en 31 maart. Er kwamen kandidaturen uit alle Amerikaanse staten, Washington D.C. en vier territoria. Er start nu een lange schiftingsprocedure, met onder meer een gesprek in het Johnson Space Center in Houston met de meest gekwalificeerde kandidaten. NASA denkt zijn nieuwe "astronautenklas" in de zomer van 2021 bekend te kunnen maken. De achtergrond van de kandidaten is uiteenlopend: van leraren, dokters en wetenschappers tot ingenieurs.

48 actieve astronauten

Bij de vorige rekrutering, in 2017, waren er 18.300 gegadigden, een record. Slechts twaalf belandden uiteindelijk in de "klas". De NASA telt momenteel 48 actieve astronauten. Sinds de jaren zestig heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau 350 mensen uitverkoren om te trainen voor ruimtemissies.





De nieuwe rekruten zullen niet alleen voor missies naar het Internationaal Ruimtestation in aanmerking komen, maar ook naar de Maan en mogelijk Mars. De bemande Amerikaanse terugkeer naar de Maan is voor 2024 gepland.

Lees ook: Oceanen kunnen in 30 jaar tijd volledig herstellen, mits uitgebreide maatregelen

Bekijk ook:

Dodelijke bosbrand bedreigt historische Chinese tempel



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.