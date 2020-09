Zwangere vrouwen met Covid-19 vertonen mogelijk geen symptomen AW

02 september 2020

08u41

Zwangere vrouwen die besmet zijn met het coronavirus vertonen in eerste instantie wellicht geen symptomen. Dat blijkt uit een nieuwe analyse die gepubliceerd werd in het vaktijdschrift the British Medical Journal. Daarnaast zouden vrouwen wél een grotere kans hebben om op intensieve zorg te belanden tijdens hun zwangerschap, vergeleken met niet-zwangere vrouwen van dezelfde leeftijd.

Dat zwangere vrouwen een verhoogd risico lopen op een ernstiger ziekteverloop na besmetting met het coronavirus, mag niet verbazen. Tijdens de zwangerschap is een vrouw immers meer vatbaar voor infecties, wellicht omdat het immuunsysteem hyperactief reageert om de ongeboren baby te beschermen. Zo belanden gemiddeld vier op de honderd zwangere vrouwen op de afdeling intensieve zorgen na besmetting met Covid-19. “Dat is geen al te hoog cijfer”, aldus Shakila Thangaratinam, onderzoeker Maternale gezondheid aan de University of Birmingham. “Maar het risico bij niet-zwangere vrouwen van die leeftijd is beduidend kleiner.”



Anderzijds blijkt uit het recente onderzoek dat een groot deel van de zwangere vrouwen in eerste instantie geen typische symptomen (hoesten, koorts en moeilijkheden bij het ademhalen) van Covid-19 vertoont. Dat maakt het moeilijker voor artsen om de ziekte in een vroeg stadium te detecteren.



De bevindingen zijn het resultaat van een analyse van maar liefst 77 verschillende studies waarbij 11.432 zwangere vrouwen in het ziekenhuis werden onderzocht.

Impact inschatten

Hoe zwangere vrouwen en hun ongeboren kinderen worden beïnvloed door Covid-19 blijft een hardnekkige vraag. Zo is voorlopig ook nog onduidelijk welke impact het coronavirus kan hebben op een jonge foetus.