Zwanger en één glaasje alcohol? Overheid pleit voor nultolerantie FT

07 september 2018

04u52

Bron: eigen berichtgeving 0 Medisch Elke huisdokter of gynaecoloog drukt het zijn patiënte op het hart: 'Drink maar beter geen alcohol wanneer u zwanger bent of zwanger wil worden'. Toch durft 1 op de 3 zwangere vrouwen weleens een glas wijn of bier te drinken. 1 op de 10 doet dat zelfs wekelijks. 43% drinkt alcohol wanneer ze borstvoeding geeft. De overheid lanceert daarom eind deze maand een campagne om nultolerantie te bepleiten.

Het initiatief komt er op vraag van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). In wachtkamers van huisartsen en gynaecologen, maar ook in ziekenhuizen zullen posters omhoog hangen en gezondheidswerkers zullen opgeleid worden om (toekomstige) mama's op mogelijke gevaren te wijzen. Alcohol tijdens de zwangerschap kan leiden tot slaapstoornissen en huilbuien bij de baby, maar kan ook een miskraam veroorzaken. Bij alcoholmisbruik loopt de foetus onder meer het risico een groeiachterstand op te lopen. Het is de eerste keer dat de overheid zo streng voor nultolerantie pleit. (FT)

