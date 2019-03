Zussen Lotte en Roos zullen doof en blind worden, maar: “We zijn níet ziek” Sara Luijters

12 maart 2019

14u03

Bron: De Morgen 1 Medisch De zussen Lotte (20) en Roos (18) Klaver hebben het syndroom van Usher, waardoor ze doof en blind zullen worden. Ze werden twee jaar gevolgd voor de documentaire Voor het donker wordt. “Alles wat ik wil doen, doe ik nu.”

In restaurant Eerste Klas in het Amsterdamse Centraal Station is de vrijdagmiddagborrel in volle gang, er wordt luidkeels gelachen, glazen worden geklonken en de witte kaketoe op de bar krijst regelmatig oorverdovend. Misschien toch niet helemaal de juiste plek voor een gesprek met twee zusjes die slecht kunnen horen en zien, maar ze lijken weinig last te hebben van het rumoer.

Lotte en Roos Klaver zijn slechthorend geboren en dragen al hun hele leven een gehoorapparaat. Drie jaar geleden werd bekend dat ze het syndroom van Usher hebben, wat betekent dat ze langzaam helemaal doof en blind worden. Hun leven werd twee jaar vastgelegd voor de 3Doc Voor het donker wordt, die vanavond op televisie komt.

