Zuid-Korea: Sommige genezen patiënten testen opnieuw positief voor coronavirus kv

11 april 2020

05u21

Bron: Reuters 14 Medisch 91 patiënten waarvan werd gedacht dat ze genezen waren van het coronavirus, hebben opnieuw positief getest voo r het virus. Dat berichtten de Zuid-Koreaanse autoriteiten vrijdag. Een mogelijke nieuwe besmetting met het virus is een reden tot bezorgdheid, aangezien er wereldwijd wordt gehoopt dat wie besmet raakt en geneest, voldoende immuniteit ontwikkelt om een heropflakkering van de pandemie te voorkomen.

Jeong Eun-kyeong, directeur van de Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC) deelde tijdens een briefing mee dat het virus bij de patiënten mogelijk “geheractiveerd” was, in plaats van dat er sprake zou zijn van een nieuwe besmetting. Het gaat momenteel om 91 patiënten. “91 is nog maar het begin”, zegt Kim Woo-joo, professor besmettelijke ziekten aan het Korea University Guro-ziekenhuis. “Dat aantal zal alleen maar stijgen.” Kim is het ermee eens dat de patiënten mogelijk “hervallen” zijn, in plaats van opnieuw besmet.

Andere experts wijzen erop dat valse testresultaten mogelijk aan de basis kunnen liggen, of dat restanten van het virus nog in het lichaam van de patiënten aanwezig zijn, maar niet meer besmettelijk zijn of een gevaar vormen voor de drager of anderen. “Er zijn verschillende interpretaties en veel variabelen”, zegt Jung Ki-suck, professor longgeneeskunde aan het Hallym University Sacred Heart-ziekenhuis. “De overheid moet antwoorden bedenken voor al deze variabelen.”



In Zuid-Korea werden in totaal 10.450 besmettingen vastgesteld en zijn al bijna 7000 inwoners hersteld van COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Vrijdag werden er 27 nieuwe gevallen vastgesteld: het laagste aantal nieuwe dagelijkse gevallen sinds de piek van 900 eind januari. Het aantal doden steeg tot 211.