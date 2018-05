Zonnesteek bij jonge kinderen en baby's: hoe herken je het en wat doe je eraan? bvb

07 mei 2018

15u08

Het kwik steeg afgelopen weekend weer ver boven de 20 graden en die broeiende temperaturen houden ook deze week nog aan. Dit is wat ouders zouden moeten weten over een zonnesteek.

Terwijl dat warme weer goed nieuws is voor de zonaanbidders onder ons, kan het ook een bezorgde tijd zijn voor ouders, vooral voor diegene die jonge kinderen en baby’s hebben. Voor hen zijn zulke hoge temperaturen gevaarlijk, omdat ze erg gevoelig zijn voor een zonnesteek en dehydratatie. Meer dan 20% van alle ouders komt tussen 11 en 16u buiten met zijn baby, de uren waarop de zon het hardst schijnt. Dat blijkt uit een enquête van Newpharma. Bij baby's kan een zonnesteek plotsklaps opkomen in enkele minuten. Het is belangrijk om te weten wat de symptomen zijn en hoe daarmee moet omgegaan worden.

Jonge kinderen raken snel oververhit.

Hoe herken je een zonnesteek bij je baby of kind?

Kind en Gezin en Newpharma waarschuwen voor de gevaren van de zon en van extreem hoge temperaturen. Wanneer kinderen bevangen worden door de hitte, kan dat een voorbode zijn van een zonnesteek. In dat geval zullen ze meer dorst hebben dan normaal. Ook zullen ze vermoeider zijn en hun huid zal koel en vochtig aanvoelen. Wanneer ze iets ouder zijn, kunnen ze ook klagen over krampen in de buik, armen of benen.

Wanneer de volgende symptomen optreden, is er sprake van een zonnesteek: hoge lichaamstemperatuur (39,4° Celsius en meer), tekenen van uitdroging (droge mond, veel dorst...), rusteloosheid, prikkelbaarheid en uitputting (hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid...)

Wat moet je doen?

Allereerst moet je de lichaamstemperatuur zo snel mogelijk doen dalen, omdat baby’s en jonge kinderen snel het bewustzijn kunnen verliezen. Dat doe je door ze naar een koele plek te brengen. Vervolgens moet je ze laten drinken en dan indien nodig een arts raadplegen.

Hoe voorkom je een zonnesteek?

Het is niet voldoende om enkel op vakantie of op het strand baby's en jonge kinderen te beschermen tegen de zon. Nochtans doet bijna twee derde van de ouders dat wel zo. Ze worden dus vaak niet beschermd tegen de zon in het dagelijks leven. Elke keer dat we buiten komen, vallen UV-stralen de huid aan, zelfs wanneer het bewolkt is. Kies bij elke blootstelling, van een kort wandelingetje tot spelletjes in open lucht, voor de uren waarop de zon het minst fel schijnt (voor 11u en na 16u).

Ook is het belangrijk de juiste beschermingsfactor te kiezen om baby's en jonge kinderen tegen de zon te beschermen. Een derde van de ouders doet dat niet. Op het moment dat baby's uit het water komen, brengt de helft van de ouders niet opnieuw zonnecrème aan. De zonnemelk is dan afgespoeld en heeft dus niet meer dezelfde optimale bescherming als voordien.

Het is aan te raden om kinderen lichte, katoenen kleding aan te doen en laat altijd het hemdje of T-shirt aan. Zet ze ook een bril en zonnehoedje op. Als ze buiten spelen, hou ze zoveel mogelijk in de schaduw en smeer ze ook dan in met een zonnemelk. 87,48% van alle ouders smeert zijn boreling niet op het juiste moment in met zonnecrème en 81,05% vernieuwt die niet vaak genoeg. Nochtans heeft het product tijd nodig om een beschermende laag te vormen op de huid.

Laat kinderen nooit alleen achter in de wagen en hou ze in de gaten tijdens warme autoritten. Voor baby's en jonge kinderen is het, jammer genoeg, niet moeilijk om oververhit te raken, vooral wanneer ze niet gewend zijn aan warm weer.

Let erop dat ze nog meer drinken dan gewoonlijk en wanneer de temperaturen te hoog oplopen, laat je ze beter binnen spelen.