Zoetstof misschien toch niet gezonder dan suiker: "Beiden kunnen leiden naar diabetes en overgewicht" kg

23 april 2018

23u27

Bron: EurekAlert 0 Medisch Lightdrankjes zijn dan toch niet veel gezonder dan hun suikerige equivalent. Een recente Amerikaanse studie suggereert dat een overmatig gebruik van zoetstoffen eveneens negatief kan uitpakken voor je gezondheid, net zoals suiker.

Het nieuwe onderzoek aan de Medical College of Wisconsin en Marquette University onderzocht het effect van zoetstoffen en suiker op ratten. Eén groep ratten werd een suikerrijk dieet voorgeschoteld, terwijl een andere groep veelgebruikte zoetstoffen werd gevoerd, zoals aspartaam en Acesulfaam-K.

Na drie weken werd een bloedstaal van de dieren geanalyseerd. Daaruit bleek dat de ratten die veel kunstmatige zoetstoffen te eten kregen, onder meer een hogere concentratie van vetten en aminozuren in het bloed hadden. Concreet zou dat kunnen betekenen dat zoetstoffen een invloed hebben op de manier waarop de ratten vet verwerkten en energie verbruikten.

Overgewicht en diabetes

Dat effect suggereert dat ook een overdreven gebruik van zoetstoffen naar ernstige gezondheidsproblemen kan leiden, beaamt Brian Hoffman, onderzoeksleider en professor biochemie aan de universiteit van Wisconsin. “Zowel suiker als kunstmatige zoetstoffen lijken de negatieve effecten te veroorzaken die in verband staan met overgewicht en diabetes”, klinkt het. De studie kan verklaren waarom het aantal gevallen van obesitas en diabets blijft stijgen, ondanks de intrede van calorievrije zoetstoffen.

Het is op dit moment onmogelijk te zeggen wat er nu ongezonder is: suiker of zoetstoffen, vertelt Hoffman. Op die vraag is er geen eenvoudig antwoord, en bovendien is meer onderzoek nodig om de resultaten van de studie te bevestigen. Er is vooralsnog geen reden om zoetstoffen volledig uit je leven te bannen, besluit hij. "Net zoals met andere voedingscomponenten, vertel ik mensen dat een matig gebruik de sleutel is als het moeilijk is om iets volledig uit je dieet te schrappen."