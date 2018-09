Zo zag een zwangerschapstest eruit in het oude Egypte Arne Adriaenssens

01 september 2018

17u08

Bron: CNN 0 Medisch Dat de oude Egyptenaren hun tijd ver vooruit waren, weten we al langer. Nu blijkt echter dat zelfs de zwangerschapstest hen niet vreemd was. Of deze even betrouwbaar was als onze moderne variant laten we in het midden.

Aan de faculteit Archeologie van de universiteit van Kopenhagen wordt hard gezwoegd. Een internationaal team van onderzoekers bundelt er hun kennis om 1.400 aartsmoeilijke Egyptische papyri te vertalen. Een tijdrovend werkje dat desalniettemin zijn vruchten afwerpt.

In een recent vertaald document van 1.500 à 1.300 voor Christus beschrijft men een primitieve zwangerschapstest. Net als bij onze hedendaagse predictors werd ook bij hen de urine van de vrouw onder de loep genomen. Als je wou testen of je zwanger was, moest je zowel in een zak met gerst als in een zak met tarwe plassen. “Als deze zaadjes gaan groeien, is de vrouw zwanger”, luidt het geschrift. “Als de gerst groeit wordt het een jongen. Als de tarwe groeit, wordt het een meisje. Als er niets groeit, is de vrouw niet zwanger.”

Ezelsbloed voor de ogen

Medische geschriften als deze zijn uitzonderlijk zeldzaam. “Het belang van deze papyri valt niet te overschatten. De stapel van 1.400 documenten die we bestuderen, telt maar een tiental medische teksten”, verduidelijkt onderzoeker Kim Ryholt. “Alles wat we kunnen bijleren over de medische kennis van de Oude Egyptenaren is dus erg belangrijk.”

De recente vertalingen brachten meer nieuwe inzichten over de medische kennis van de Egyptenaren. Tot nu toe werd vermoed dat ze niet op de hoogte waren van het bestaan van de nieren. In één van de documenten wordt dit orgaan wel besproken wat erop wijst dat hun medische kennis nog geavanceerder was dan we tot nog toe dachten.

Ook voor de oogziekte trichiasis (het groeien van wimpers aan de binnenkant van het oogscheel) hadden ze al een oplossing. Ze mengden het bloed van een hagedis, een stier, een vrouwelijke ezel en een vrouwelijke geit en brachten dit aan op het oog van de patiënt. Of deze daar zoveel beter van werd, is nog maar de vraag.