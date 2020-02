Zo worden verdachte stalen onderzocht: een blik achter de schermen in het enige referentielaboratorium in ons land HLA

28 februari 2020

21u31

Bron: VTM Nieuws 0 Medisch VTM Nieuws mocht een kijkje nemen in het lab van viroloog Marc Van Ranst aan de KU Leuven, het enige referentielaboratorium in het land. Daar werd ook de besmetting van de eerste patiënt vastgesteld, en het is een staal van die patiënt dat de onderzoekers gebruiken om verdachte stalen mee te vergelijken.

In het laboratorium van de KU Leuven wordt de klok rond gewerkt, zeven dagen op zeven. Ook ‘s nachts ontvangen de medewerkers stalen die dringend onderzocht moeten worden. Intussen werden al zo’n 250 verdachte stalen gecontroleerd op het nieuwe coronavirus. Alle binnenkomende stalen worden vergeleken met het positieve staal van de enige Belgische coronapatiënt. Voorlopig bleken behalve dat ene staal alle andere negatief, “maar we verwachten nog positieve stalen”, zegt een onderzoekster.

In het laboratorium worden niet alleen verdachte stalen onderzocht, men is er ook bezig met onderzoek naar een middel om het virus te bestrijden. “In dat stuk van het labo, dat nog strengere veiligheidsvoorschriften kent, wordt met de virussen gewerkt”, verduidelijkt Van Ranst. In het labo worden proefdieren besmet met het nieuwe coronavirus, in de hoop zo een vaccin te kunnen ontwikkelen. Op de eerste resultaten is het nog zeker twee à drie weken wachten.

