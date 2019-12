Zo red je iemand met een hartstilstand HAA

12 december 2019

13u03

Bron: Rode Kruis, Hartstichting.nl 2 Medisch Een buschauffeur van De Lijn heeft gisteren in Sint-Niklaas het leven van een 60-jarige man gered door koelbloedig Een buschauffeur van De Lijn heeft gisteren in Sint-Niklaas het leven van een 60-jarige man gered door koelbloedig het bewusteloze slachtoffer te beginnen reanimeren . De zestiger ademende niet meer en vertoonde geen hartslag. Bij een hartstilstand verdubbelt de overlevingskans als een omstander meteen met reanimatie begint. Het is daarbij belangrijk dat je deze stappen volgt.

Volgens het Rode Kruis kan je “in slechts drie eenvoudige stappen een hart ‘herstarten’”, namelijk: check , bel , duw . Eerst is het belangrijk om na te gaan wat er mis is. Is de persoon buiten bewustzijn en heeft die geen hartslag meer, dan is het zaak om snel de hulpdiensten te alarmeren op het nummer 112 en de reanimatie te starten.

Hierbij is de combinatie van hartmassages en beademingen van levensbelang. Start onmiddellijk met 30 hartmassages, gevolgd door 2 beademingen en houd dit vol tot de hulpdiensten arriveren.

Tijdens de hartmassage plaats je je handen midden op de borstkas van het slachtoffer en duw je het borstbeen telkens 5 à 6 centimeter in . Deze borstcompressies voer je uit in een tempo van 100 tot 120 keer per minuut . Een ideaal nummer om hierbij het ritme vast te houden is ‘Staying Alive’ van de Bee Gees.

Ga door met de reanimatie tot de hulpdiensten ter plaatse zijn. Wissel indien mogelijk iedere twee minuten af als er meerdere mensen in de buurt zijn die kunnen reanimeren. Onderbreek de hartmassage nooit langer dan 2 seconden.

Is er een AED of defibrillator in de buurt? Dat stijgt de kans tot 70 procent dat het slachtoffer het haalt. Ontbloot het bovenlijf van het slachtoffer van de patiënt en zet de AED aan. Bevestig de elektroden op het lichaam en volg de opdrachten van de defibrillator op. Ga hiermee door totdat de hulpdiensten het overnemen.

Deze video’s van het Rode Kruis tonen hoe je moet reanimeren:

Reanimatie van een kind:

Reanimatie van een baby: