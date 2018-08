Zo ga je om met angst: "Vermijden van angst zorgt voor grotere problemen" Jop Van Kempen

15 augustus 2018

09u18

Bron: Het Parool 0 Medisch Hoogleraar Patricia van Oppen (55) behandelt al bijna dertig jaar mensen met angsten. 'Cruciaal bij de behandeling van angst is dat je er niet voor wegloopt.'

Het is de meest voorkomende psychische stoornis: angst. Nederlands bevolkingsonderzoek wijst uit dat een op de vijf volwassenen tijdens zijn of haar leven een angststoornis krijgt. Daarmee is angst - samen met depressie - koploper van de psychische aandoeningen.

Van Oppen heeft haar beroep gemaakt van angststoornissen behandelen. Haar patiënten of cliënten ('mensen zijn méér dan hun stoornis') melden zich doorgaans in de kliniek, maar sommige mensen zijn zo bang om hun huis uit te komen, dat de hulpverlener daarheen gaat. "Al is dat eerder uitzondering dan regel," zegt Van Oppen.

