Zo delicaat is vervoer van Covid-19-patiënten

06 april 2020

Het Jessa-ziekenhuis in Hasselt is zwaarbelast, want het nam veel coronapatiënten over van andere Limburgse instellingen. Helden van Hier: Corona toont hoe delicaat het transport van zo’n patiënt verloopt. Vooral het loskoppelen van de beademing is een kritiek moment, omdat dan een viruswolk dreigt vrij te komen.

Bekijk ook: ook in ons land zitten patiënten in ‘plastic bubbel’



