Ziekenhuizen onderzoeken of tuberculosevaccin beschermt tegen corona

18 maart 2020

10u21

Bron: ANP 0 Medisch Een vaccinatie tegen tuberculose (tbc) beschermt mogelijk tegen het coronavirus. Universitair Medisch Centrum (UMC) van de Radboud-universiteit in Nijmegen en de universiteit van Utrecht gaan dit onderzoeken bij duizend zorgmedewerkers.

De helft van hen krijgt het vaccin tegen tuberculose, de andere helft een placebo. “Blijkt dat het vaccin inderdaad extra bescherming geeft, dan kunnen we het ook aan andere medewerkers aanbieden”, aldus Marc Bonten, hoogleraar Moleculaire epidemiologie van infectieziekten.

Idee erachter is dat het zogeheten bcg-vaccin tegen tuberculose de afweer een stimulans geeft. Daardoor zou een infectie met het coronavirus milder kunnen verlopen. Bij griep is zo'n verband al aangetoond.

Geen vaccin

Er is op dit moment nog geen vaccin tegen het coronavirus. Deskundigen zeggen het waarschijnlijk nog een jaar duurt voordat zo'n vaccin er is. Zo'n nieuw middel moet voor de veiligheid eerst nog worden uitgetest op mensen, wat tijd kost.

Dat het bcg-vaccin helpt tegen griep, is bemoedigend. “Maar het is niet bekend of dat ook voor andere infecties zoals corona geldt. Dat is precies de reden van dit onderzoek”, zegt Mihai Netea, hoogleraar experimentele interne geneeskunde aan het Radboudumc. “Vallen tijdens deze epidemie minder mensen in de met BCG gevaccineerde groep uit door ziekte, dan is dat een bemoedigend resultaat.”

Duizend medewerkers

Marc Bonten, hoogleraar Moleculaire epidemiologie van infectieziekten in het UMC Utrecht, heeft samen met Netea het initiatief tot dit onderzoek genomen. Het onderzoek is inmiddels goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC).

“We zitten midden in de uitbraak, dus willen we zo snel mogelijk beschikken over de resultaten van dit onderzoek”, zegt Bonten. “In het Radboudumc, het UMC Utrecht, maar ook in andere ziekenhuizen kunnen in totaal 1000 medewerkers meedoen.”

