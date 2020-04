Ziekenhuizen niet tevreden over kwaliteit geleverde mondmaskers: “Niet bedoeld voor medisch gebruik” HLA

01 april 2020

21u30

Bron: VRT NWS 28 Medisch Verschillende ziekenhuizen maken zich zorgen over de mondmaskers die de voorbije weken werden geleverd. Dat blijkt uit een rondvraag van ‘Terzake’. Een deel van de hoogwaardige FFP2-maskers, bedoeld voor zorgverleners die coronapatiënten behandelen, blijken niet geschikt voor medisch gebruik. Regan Watts, professor productontwikkeling aan de Universiteit Antwerpen, onderzocht een aantal van die maskers: “Ik zou op dit masker niet vertrouwen. Het is slechte bescherming. Ze kunnen niet gebruikt worden om virussen tegen te houden.”

Al enkele weken dreigt er een tekort naar medisch beschermingsmateriaal zoals mondmaskers in onze ziekenhuizen. De federale overheid plaatste dan ook verschillende bestellingen in het buitenland die verdeeld werden onder ziekenhuizen en woonzorgcentra. Verschillende woonzorgcentra meldden al snel dat de beschermende FFP2-maskers die ze hadden ontvangen, niet aan de kwaliteitsvereisten voldeden. Maar liefst 100.000 mondmaskers bleken niet bruikbaar.

Uit de rondvraag van ‘Terzake’ blijkt dat ook verschillende ziekenhuizen niet tevreden zijn over de kwaliteit van de geleverde maskers. Onder meer het OLV Ziekenhuis ontving 50.000 FFP2-maskers die niet voldoen aan de normen. “Dit zijn eigenlijk geen maskers voor medisch gebruik", legt spoedarts Ignace Demeyer uit. “Ze sluiten niet goed aan, en hebben dus weinig nut. Er zat ook een Chinese handleiding bij en in die handleiding stond dat de maskers eigenlijk niet bedoeld zijn voor medisch gebruik”. In het OLV Ziekenhuis is er nog voldoende voorraad voor een week, zegt Demeyer. “Als we tegen dan geen nieuwe lading FFP2-maskers ontvangen zullen we deze moeten gebruiken.”

“Slechtste masker dat ik al gezien heb”

Op de afdeling productontwikkeling van de Universiteit Antwerpen werden een aantal van die Chinese maskers getest. Jouke Verlinden, docent productontwikkeling is al twee weken bezig met het opstarten van een productielijn voor hoogwaardige FFP2- en FFP3-maskers. Over de kwaliteit van de Chinese maskers is ze duidelijk: “Dit masker laat nog lucht door, het sluit niet goed aan dus is het niet veilig.” Ook Regan Watts, professor en Ingenieur aan de opleiding productontwikkeling in Antwerpen, ziet grote problemen: “Ik zou op dit masker niet vertrouwen. Het is slechte bescherming. Ze kunnen niet gebruikt worden om virussen te blokkeren en tegen te houden. In vergelijking met andere maskers die we hier al getest hebben is dit echt wel het slechtste masker dat ik al gezien heb.”

Bekijk ook: 100.000 mondmaskers voor revalidatiehuizen onbruikbaar



