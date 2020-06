Ziekenhuisexperiment toont aan hoe snel virussen er zich verspreiden: op 10 uur tijd bijna helft van afdeling besmet AW

11 juni 2020

13u55

Bron: Science Alert 3 Medisch Hoewel SARS-CoV-2 – het virus dat Covid-19 veroorzaakt - voornamelijk wordt verspreid via vochtdruppels (menselijke overdracht), kan het in sommige gevallen ook worden overgedragen via oppervlakken. Met een experiment zochten enkele onderzoekers uit hoe snel een virus zich op die manier kan verspreiden in een ziekenhuis, wat een van de meest propere plaatsen zou moeten zijn.

Biologen van University College London (UCL) startten hun onderzoek met enkele virusdeeltjes die ze achterlieten op de reling van één ziekenhuisbed op een kinderafdeling in Londen. Op minder dan tien uur tijd hadden de virusdeeltjes zich verspreid over bijna de helft van de afdeling. Wanneer de virusdeeltjes verspreid worden door een besmette patiënt gaat het wellicht nog sneller omdat deze niet één oppervlak maar meerdere besmetten wanneer ze niezen of hoesten.

Veilig virus

Dat onderzoekers opzettelijk een virus hebben verspreid in een ziekenhuis (dat overigens ook anoniem wenst te blijven), doet wellicht wat wenkbrauwen fronsen. Geen zorgen, want het virus werd in een lab samengesteld en is onschadelijk voor mensen. Op die manier konden de wetenschappers van het UCL op een veilige manier achterhalen hoe snel virussen zich in een ziekenhuis kunnen verspreiden.



Behalve dat het surrogaat virus mensen niet echt ziek kan maken, lijkt het qua samenstelling wel op SARS-CoV-2. Zo is handen wassen en oppervlakken ontsmetten ook bij het nepvirus een effectieve manier om virusdeeltjes te verwijderen.

Tekortkomingen

Toch bleek na tien uur maar liefst 41 procent van de afdeling besmet te zijn. Op dag drie bleek dat zelfs 52 procent te zijn. “Dat wijst op een grote tekortkoming bij het reinigen”, aldus de onderzoekers van het UCL. “Het surrogaat kon gemakkelijk verwijderd worden mits goede handhygiëne, deze resultaten wijzen op een tekortkoming.” De virusdeeltjes werden voornamelijk teruggevonden op deurklinken, armleuningen en kinderspeelgoed. Na dag drie daalde de verspreiding van het aantal virusdeeltjes weer. De deeltjes kunnen immers niet langer overleven op oppervlakken buiten het lichaam.

Besmette oppervlakken

“Ons onderzoek toont aan dat besmette oppervlakken een grote rol spelen bij het doorgeven van het virus”, aldus microbioloog en onderzoeker Lena Ciric. “Het surrogaat virus werd aangebracht op één plaats, en werd louter verspreid door oppervlakken aan te raken”, vervolgt Ciric. Het onderzoek hield geen rekening met het aantal patiënten dat daadwerkelijk besmet werd met het virus.