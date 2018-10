Ziek? Slik na het eten eens een gratis museumbezoekje Canadese artsen mogen kunst voorschrijven sam

24 oktober 2018

14u09

Bron: Quartz 1 Medisch Muziek mag dan de zeden verzachten, kunst is goed voor de gezondheid. Dat laatste is alvast de idee achter een Canadees initiatief dat dokters gratis museumbezoeken laat voorschrijven aan hun patiënten.

Het opmerkelijke ‘geneesmiddel’ mogen artsen in Montreal voorschrijven bij een hele reeks aandoeningen, van depressie en diabetes tot chronische ziektes. “In de 21ste eeuw zal cultuur zijn wat fysieke activiteit betekende voor gezondheid in de 20ste eeuw”, voorspelt Nathalie Bondil, directeur-generaal van het Montreal Museum of Fine Arts in de Montreal Gazette.

Het museum laat artsen vijftig gratis bezoeken per jaar voorschrijven voor een patiënt en zorgverleners. Met een voorschrift mogen een of twee volwassenen en maximaal twee kinderen tot 17 jaar gratis binnen. Op die manier is het cultuurvoorschrift niet alleen heilzaam voor de patiënt zelf, maar werkt het ook preventief voor bezoekers die de patiënt vergezellen.

Wetenschappelijk bewijs

Hélène Boyer, vicevoorzitter van de artsenvereniging Médecins Francophones du Canada, ziet “meer en meer wetenschappelijk bewijs dat kunsttherapie goed is voor de fysieke gezondheid”. “Het verhoogt ons cortisolniveau en serotinegehalte,” legt ze uit aan de krant. “We scheiden hormonen af wanneer we een museum bezoeken en deze hormonen zijn verantwoordelijk voor ons welzijn.” De dokter stelt dat kunst een gelijkaardig effect heeft als sporten. “Sinds de jaren 80 schrijven we oefeningen voor aan onze patiënten omdat we weten dat sporten de aanmaak van exact dezelfde hormonen verhoogt.”

In het licht hiervan gelooft Boyer dat museumbezoeken het welzijn van patiënten van alle leeftijden kan verhogen en een alternatief kan bieden voor het voorschrijven van fysieke activiteit voor wie oefeningen riskant vindt, zoals oudere mensen. Boyer wijst er ook op dat kunst kan helpen bij zowel fysieke als geestelijke aandoeningen. “Mensen zijn geneigd te denken dat het alleen goed is voor mentale gezondheidskwesties. Dat het is voor mensen die depressief zijn of die psychische problemen hebben. Maar dat is niet het geval.”

