Zeventien mogelijke coronavaccins worden op mensen getest

02 juli 2020

20u11

Bron: Belga 0 Medisch Wereldwijd worden er momenteel zeventien vaccins tegen het coronavirus op mensen getest. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag gezegd na een tweedaagse coronaconferentie in Genève. De Universiteit van Oxford staat het verst met de ontwikkeling van zijn vaccin.

Het AZD1222 vaccin van Oxford gaat als eerste de derde testfase in. Dat betekent dat er bij een grote groep mensen op efficiëntie en veiligheid getest wordt. Vijf andere mogelijke vaccins bevinden zich in fase twee, waarbij een kleiner aantal coronapatiënten wordt behandeld. In de eerste fase worden actieve stoffen getest op gezonde mensen om hun tolerantie te controleren.

Ook als de kandidaat-vaccins niet slagen, is de WHO optimistisch. "We hebben een brede waaier van vier verschillende types vaccins", zegt Ana Maria Henao Restrepo, die verantwoordelijk is voor onderzoek en ontwikkeling bij de WHO. "Er worden meer dan 150 werkzame stoffen onderzocht."

Het is onmogelijk te voorspellen of er eind dit jaar al een vaccin beschikbaar zal zijn. De hoofdwetenschapper van de WHO, Soumya Swaminathan, sprak die hoop twee weken terug uit. Het duurt meestal jaren om een vaccin te ontwikkelen, maar de wereldwijde verspreiding van het nieuwe coronavirus zorgt ervoor dat talloze onderzoekers en farmaceutische bedrijven ongekende inspanningen leveren om de ontwikkeling te versnellen.

