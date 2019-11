Zeven op de tien overleven kanker: “Ziekte helemaal uitroeien, zullen we nooit kunnen” IDV

07 november 2019

14u14 4 Medisch Steeds meer mensen overleven kanker. Dat goede nieuws komt van de Stichting tegen Kanker. Vijf jaar na de diagnose is vandaag nog 70 procent van de patiënten in leven. Bij kinderen met kanker is het risico op overlijden sinds 1960 zelfs met driekwart gedaald.

De diagnose kanker klonk lang als een doodvonnis. Eind de jaren ‘60 kon minder dan 40 procent van de mensen met kanker hopen nog vijf jaar of langer in leven te blijven. Tegenwoordig is 70 procent nog in leven vijf jaar na de diagnose.

De overlevingskansen in de Belgische ziekenhuizen behoren tot de hoogste in Europa. “Maar kanker helemaal uitroeien, zullen we allicht nooit kunnen”, tempert professor Pierre Coulie de verwachtingen. “De ziekte is nog veel complexer dan we dachten. Elke kanker is anders. We zullen patiënten vaker individueel behandelen, we staan pas aan het begin van deze ontwikkeling. Behandelingen zullen beter werken met minder bijwerkingen. Een betere levenskwaliteit is een realistisch doel.”

Het aantal kankergevallen neemt overigens nog altijd toe. In 2016 werden in België 68.216 nieuwe gevallen geregistreerd, tegenover 64.301 in 2011. De stijging valt toe te schrijven aan de vergrijzing van de bevolking, maar ook aan onze ongezonde levensstijl.

Stichting tegen Kanker is tevreden over de vooruitgang in de strijd tegen de ziekte, maar benadrukt dat er nog steeds een grote financiële nood is voor verder onderzoek. In dertig jaar tijd heeft de stichting 182 miljoen euro uitgetrokken voor 920 wetenschappelijke onderzoeksprojecten.