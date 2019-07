Zelfs één klein glaasje fruitsap per dag verhoogt kans op kanker PVZ

11 juli 2019

11u57

Bron: CNN, The Guardian 14 Medisch Wie bij het ontbijt graag wat fruitsap drinkt of wie elke avond een glas frisdrank achterover slaat, denkt daar beter nog eens over na. Regelmatig een glas suikerrijke dranken consumeren zou namelijk de kans op kanker doen toenemen. Zelfs één klein glaasje fruitsap (100 ml) per dag zou het risico al verhogen, dat staat te lezen in een grootschalige Franse studie .

De studie, uitgevoerd in Frankrijk, vond een verband tussen het regelmatig innemen van allerlei suikerrijke dranken en de kans op kanker. Wie frequent suikerhoudende dranken consumeert, ziet de kans op kanker met 18% stijgen. De onderzoekers zijn hiermee de eerste die in een significant onderzoek een specifieke associatie tussen beide kunnen vaststellen. Bovendien toonden ze aan dat de kans op kanker even groot is bij de inname van fruitsap als bij andere frisdranken, zoals cola. Ook 100% pure fruitsappen verhoogden het risico, aldus de onderzoekers.

Onderzoek

Voor het onderzoek bestudeerden de wetenschappers 101.257 Fransen die deelnemen aan de langdurige NutriNet-Santé studie. Die studie wil de algemene gezondheid van de Franse bevolking in kaart brengen. De deelnemers, 79% vrouwen en 21% mannen met een gemiddelde leeftijd van 42 jaar, vulden een aantal vragenlijsten in en werden gedurende 9 jaar opgevolgd. De resultaten over de inname van suikerhoudende dranken werden gisteren gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMJ.

Advies

Na het zien van de resultaten raden de onderzoekers aan om het aantal suikerrijke dranken te verminderen en ze willen dat ook de overheid zijn verantwoordelijkheid neemt. Ze pleiten daarom voor suikertaksen en beperkingen voor reclame. Dat betekent echter niet dat de auteurs de dranken volledig willen bannen. “Zoals gewoonlijk in de voedingsleer is het niet de bedoeling om bepaalde voedingsmiddelen te gaan vermijden, maar gewoon om een evenwicht te vinden”, aldus dokter Matilde Touvier die het onderzoek leidde.