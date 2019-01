Zelfmoordrisico verviervoudigt bij kankerpatiënten AW

14 januari 2019

13u34

Bron: AAAS 0 Medisch Kanker is wereldwijd dan wel een van de belangrijkste doodsoorzaken, in werkelijkheid sterven veel kankerpatiënten niet aan de kanker zelf, wel aan een gevolg. Zo verviervoudigt de kans op zelfmoord na de diagnose. Dat blijkt uit een onderzoek van Kanker is wereldwijd dan wel een van de belangrijkste doodsoorzaken, in werkelijkheid sterven veel kankerpatiënten niet aan de kanker zelf, wel aan een gevolg. Zo verviervoudigt de kans op zelfmoord na de diagnose. Dat blijkt uit een onderzoek van Penn State College of Medicine in de Verenigde Staten.

Voor het onderzoek werden de gegevens van meer dan acht miljoen kankerpatiënten in de VS onder de loep genomen. De gegevens waren afkomstig van mannen, vrouwen, kinderen en ouderen. Meer dan 13.000 patiënten pleegden zelfmoord na de diagnose. In verhouding is dat aantal viermaal zo groot als bij de gezonde bevolking.



Verder werd er in de eerste plaats geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten kanker. Gebeurde dat wel, bleek dat jonge blanke mannen met longkanker, een hoofd-halstumor, zaadbal- of lymfeklierkanker het grootste deel van de zelfmoordslachtoffers uitmaakt.

Gevolgen van kanker

Kanker is dan wel een van de belangrijkste doodsoorzaken in de Verenigde Staten -en overigens ook in België waar hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak zijn, gevolgd door kanker- in werkelijkheid sterven de meeste kankerpatiënten niet aan kanker, wel aan de gevolgen waaronder zelfmoord. “Een depressie is vaak een gevolg van de diagnose”, aldus Nicholas Zaorsky, oncoloog aan het Penn State Hershey Kanker Instituut. “Zo’n depressie kan uiteindelijk tot zelfmoord leiden.”

(Lees verder onder de foto)

Emotioneel welbevinden

Het resultaat benadrukt volgens Nicholas Zaorsky het belang van een alomvattende aanpak voor de behandeling van kankerpatiënten. Wetenschappelijk onderzoek focust zich immers voornamelijk op de behandeling van kanker. Het emotioneel en mentaal welbevinden verliest men te vaak uit het oog, vindt Zoarsky.

“Deze informatie kan erg nuttig zijn bij het ontwikkelen van richtlijnen en strategieën voor de screening van kankerpatiënten. Zo kan men bijvoorbeeld zelfmoordpreventiestrategieën ontwikkelen voor personen met een specifieke soort kanker zoals lymfeklierkanker”, aldus Zoarsky.