Xanax zonder bijwerkingen? Nieuwe uitvinding van de VUB kan het mogelijk maken kg

10 januari 2019

17u09

Bron: Belga 0 Medisch Professor Jan Steyaert van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) heeft in samenwerking met het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) megabodies gemaakt, een nieuw type synthetische antistoffen. Dankzij de ‘megabodies’ kan het onderzoek naar geneesmiddelen aanzienlijk versneld worden.

Megabodies zijn vele malen groter gemaakt dan nanobodies, die twintig jaar geleden aan de VUB ontdekt werden. Dankzij die vergroting zijn de megabodies zichtbaar in de cryo-elektronenmicroscoop. Dat is een microscoop die ervoor zorgt dat onderzoekers eiwitten met atomaire precisie in 3D-beeld kunnen bekijken.



Op die manier wordt waargenomen aan welke eiwitten de antilichamen, de megabodies, zich binden. Eiwitten zijn namelijk de bouwstenen van elke levende cel. Dankzij de combinatie van de megabodies en de cryo-elektronenmicroscoop zal de zoektocht naar nieuwe geneesmiddelen aanzienlijk versneld kunnen worden.

Geen bijwerkingen meer

Het team van professor Radu Aricescu, verbonden aan het MRC Laboratory of Molecular Biology in Cambridge, toonde samen met de VUB en de VIB het belang en nut van de megabodies aan.



Ze kwamen tot baanbrekende nieuwe inzichten in de samenstelling van “functionele mechanismes” van de menselijke GABAA-receptoren waarop gekende geneesmiddelen zoals Xanax en Valium inwerken. Deze inzichten laten onder meer toe om de negatieve bijwerkingen van deze veelgebruikte medicatie weg te werken.