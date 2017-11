Winden van rokers ruiken anders LB

12u35

Bron: Belga 12 Thinkstock Dat de geur van rokerswinden anders is, toont aan dat roken invloed heeft op de dikke darm. Medisch De winden van rokers ruiken anders dan die van niet-rokers. Onderzoekers van het VU Medisch Centrum in Amsterdam vergeleken de geur van winden van rokers, niet-rokers en mensen die gestopt zijn met roken met een eNose.

Dat is een elektronische neus die net zo werkt als een echte neus. Dat de geur anders is, toont aan dat roken invloed heeft op de dikke darm. Dat kan verklaren waarom rokers meer last hebben van darmaandoeningen en juist minder van de chronische darmontsteking colitis ulcerosa.

Onderzoeker Nanne de Boer noemt het een onderzoek met een glimlach. "Maar het heeft ook een serieuze component. We wisten al dat je geur kunt gebruiken om darmziekten op te sporen. Roken heeft op deze metingen dus een belangrijke invloed, waarschijnlijk omdat de darmflora verandert of anders functioneert door het roken."