Wietgebruikers hebben later meer kans op depressie AW

19 februari 2019

18u39

Adolescenten die de populaire drug cannabis of wiet gebruiken, maken op latere leeftijd meer kans op een depressie en zelfmoordgedachten. Dat stellen enkele onderzoekers nadat ze elf studies bundelden en analyseerden. Het resultaat publiceerden ze in het tijdschrift JAMA psychiatry

Neurobiologen van de McGill University in Canada bogen zich over de – vaak gestelde – vraag of cannabisgebruik al dan niet gelinkt kan worden aan depressies, angststoornissen en zelfmoordgedachten bij jongvolwassenen. Aangezien die vraag in het verleden meermaals het onderwerp van onderzoek was, besloten de neurobiologen reeds uitgevoerde studies op een rijtje te zetten.

De resultaten van elf verschillende studies werden onder de loep genomen. In totaal namen er meer dan 23.000 vrijwilligers deel aan die onderzoeken. Ze werden allemaal voor het eerst ondervraagd voor hun achttiende verjaardag. Vervolgens werden ze nog een tweede keer ondervraagd, wanneer precies varieerde per studie. Hoe dan ook gebeurde dat tussen hun achttiende en tweeëndertigste levensjaar. Tijdens de tweede ontmoeting peilden psychologen naar depressieve gedachten.

Link met depressie

Nadat de vrijwilligers in twee groepen werden verdeeld - adolescenten die geen cannabis gebruikten en adolescenten die dagelijks wiet rookten – konden onderzoekers makkelijk nagaan of er een verband was met depressies.



En dat bleek ook zo te zijn. Het risico op depressies en zelfs zelfmoordgedachten lag significant hoger bij de tweede groep dagelijkse gebruikers. Er werd wel geen link gevonden met eventuele angststoornissen.

(Lees verder onder de foto)

Erfelijke aanleg

Externe factoren zoals erfelijke aanleg en potentiële depressieve gedachten voor de achttiende verjaardag van de adolescent werden overigens ook in kaart gebracht, maar speelden geen significante rol. Ze staan met andere woorden los van de uitkomst van het onderzoek.

De onderzoekers waarschuwen dat tieners beter moeten worden ingelicht over de potentiële gevaren van de populaire drugs. De link tussen depressies, suïcidale gedachten en cannabis vormt immers een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. En dat probleem zou naar behoren aangepakt moeten worden.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.