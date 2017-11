Wiet of drank, wat is schadelijker? De wetenschap kent het antwoord LB

Bron: IFLScience, Washington Post 0 Thinkstock Wellicht staat u wel toe dat uw tienerkinderen alcohol drinken, maar niet dat ze wiet blowen. Maar is dat verstandig? Medisch Je veertienjarige zoon komt thuis na zijn eerste fuif. Is hij bloednuchter, straalbezopen of zo stoned als een garnaal? Wat verkies je als ouder? Of, de vraag anders gesteld: wat is schadelijker, drank of cannabis? De wetenschap kent het antwoord.

IFLScience, de site die wetenschap toegankelijk en aantrekkelijk wil maken, vergeleek een hele reeks studies over de gezondheidsimpact van verschillende legale en illegale drugs.

Om de tien seconden dode door drank

Daaruit blijkt onomstotelijk dat wiet (of marihuana, of cannabis) minder verslavend en minder schadelijk is dan drank. Alcohol is een cruciale factor bij 3,3 miljoen overlijdens per jaar. Of ook: om de tien seconden sterft ergens ter wereld iemand door toedoen van de fles. Onderzoek naar de druggewoontes van Amerikanen - in vergelijking met Belgen niet bepaald de grootste drinkers - bracht aan het licht dat 15 procent verslaafd is aan drank tegenover 9 procent die met een wietverslaving kampt.

Volgens een studie die werd gepubliceerd in het vakblad Scientific Reports is wiet 114 keer minder dodelijk dan drank. De auteurs onderzochten de effecten van alcohol, heroïne, cocaïne, tabak, xtc, speed en cannabis. Wiet bleek de minst gevaarlijke recreatieve drug, alcohol de gevaarlijkste.

Opstapje naar zwaarder spul?

De idee dat wiet de weg plaveit naar andere, zwaardere drugs - de zogenaamde stepping stone theorie - blijkt ook al niet te kloppen. Alcohol vervult die rol van opstap naar andere drugs veel beter. Terwijl ongeveer 60 procent van de wietrokers andere drugs gingen verkennen, begon 88 procent met alcohol.

En nog dit: het kopje koffie dat je wakker hield terwijl je op je zoon wachtte, is net zo verslavend als de wiet die je misschien in zijn zakken vindt.