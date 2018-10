Wie ver afwijkt van gezond BMI kan tot vier levensjaren verliezen AW

31 oktober 2018

11u39

Bron: Lancet 0 Medisch Dat overgewicht slecht is voor de gezondheid mag niemand meer verbazen. Maar let op, want ondergewicht is net zo gevaarlijk. Een nieuwe studie, gepubliceerd in vakblad Lancet, plakt er zelfs een getal op: over- en ondergewicht kan je tot vier levensjaren kosten.

Het rapport, een van de grootste van zijn soort, onderzocht de BMI (Body Mass Index) van twee miljoen Britten. Daarvoor vroegen ze doktersgegevens op van personen die reeds overleden. Het BMI wordt regelmatig door een arts gemeten waardoor die gegevens geregistreerd waren. Uit de resultaten bleek dat personen aan de top en de bodem van de index een beduidend korter leven leiden.



De BMI

De Body Mass Index drukt de verhouding tussen je gewicht en lengte uit. Hoe groter je bent, hoe meer je natuurlijk mag wegen. De formule gaat als volgt: gewicht (kilogram)/ lengte (meter) x lengte (meter). Idealiter ligt de uitkomst van die formule tussen 18,5 en 25. De meeste artsen maken nog steeds gebruik van die BMI om te bepalen of iemand ondergewicht heeft of obees is, en om zo gezondheidsadviezen te geven.

En die gezondheidsadviezen blijken gegrond te zijn, want uit het onderzoek blijkt dat personen met onder- of overgewicht drie tot vier jaar minder lang leven. Vrouwen met ondergewicht leven bovendien nog iets minder lang (viereneenhalf jaar) dan mannen met ondergewicht. Let wel dat het lagere lichaamsgewicht een symptoom kan zijn van een ziekte waaraan de persoon vervolgens overleed.



“Maar voor de meeste doodsoorzaken geldt: hoe verder de BMI afwijkt van het gezonde gemiddelde, hoe groter de kans op een verhoogd sterfterisico”, aldus de onderzoekers.