Wie dicht bij fastfoodrestaurants woont, heeft vaker hart- en vaatziekten Aiko van Hooijdonk

30 april 2018

18u38 1 Medisch De nabijheid van fastfoodrestaurants verhoogt de kans op hart- en vaatziekten, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Universiteit Utrecht en het Julius Centrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Voor het onderzoek werd het gedrag van ruim twee miljoen volwassenen geanalyseerd. De proefpersonen moesten minstens vijftien jaar op hetzelfde adres wonen en geen hart- en vaatziekten hebben voor aanvang van de studie. Vervolgens werd geteld hoeveel fastfoodrestaurants zich in een straal van 0,5, 1 en 3 kilometer van de woning bevonden en werd onderzocht wie hart- en vaatziekten kregen.

Platteland

Wat blijkt? Onder mensen die wonen in een stedelijke omgeving met één of meer fastfoodrestaurants binnen een straal van 500 meter van de woning, komen hart- en vaatziekten vaker voor. Dit is ook het geval bij mensen die minder dan één kilometer van twee of meer fastfoodzaken vandaan wonen. Er is bijna geen verband waar te nemen bij mensen die drie kilometer van fastfoodrestaurants wonen of in plattelandsgebieden.

"We weten uit eerdere onderzoeken dat het voedselaanbod invloed heeft op de voedselkeuzes van mensen. Er is een groter aanbod van ongezond eten en wij denken dat het groeiende aanbod van fastfood kan leiden tot het vaker consumeren van fastfood. Deze aanname gaan we in vervolgstudies nader onderzoeken." Volgens Poelman is het wel tijd om actie te ondernemen. "Het reguleren van het voedselaanbod in de omgeving wordt inmiddels overwogen om zo mensen te stimuleren gezonder te gaan eten. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbod daarvan te vergroten en de gezonde keuze de standaardkeuze te maken."

Inzicht

Een vervolgstudie van Poelman is daarom opgezet om beter te begrijpen waar en wanneer mensen eten en drinken kopen en inzicht te krijgen in de hoeveelheid voedselaanbieders waarmee we dagelijks geconfronteerd worden.

De wetenschappers zijn nog op zoek naar deelnemers. Wie in een stedelijke omgeving woont en tussen de 25 en 45 jaar is, kan zich aanmelden via waareetjij.nu.