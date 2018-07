Wie altijd bij dezelfde arts gaat, leeft langer FT

01 juli 2018

20u33

Bron: BBC 1

Hebt u al jaren een vaste huisarts of durft u wel eens te rade gaan bij een andere dokter? Een Brits onderzoek dat zich baseerde op studies uit negen landen waaronder Zuid-Korea, Canada, Groot-Brittannië en Frankrijk, heeft uitgewezen dat we maar beter trouw blijven aan onze eigen 'meneer doktoor'. Contact met dezelfde arts gedurende gemiddeld twee jaar leverde immers een pak minder sterfgevallen op. Ook stappen die patiënten niet zo vlug naar het ziekenhuis en zijn ze meer tevreden over de ziekenzorg in hun land. Volgens de onderzoekers van de universiteit van Exeter is het menselijke aspect bijgevolg dus minstens even belangrijk als het medische aspect en kan een onderzoek door dezelfde dokter of specialist "potentieel levensreddend zijn". Het was al eerder bekend dat continuïteit gunstig is voor patiënten die lijden aan chronische aandoeningen of langdurige geestelijke gezondheidsproblemen hebben.